Osebujni lider dekretom započeo božićne blagdane! Što vi mislite o situaciji u hrvatskim izlozima?

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

2.10.2025.
13:06
Sanjin Strukic/pixsell
Građani Venezuele plešu i pjevaju, a svi problemi u idućih mjeseci padaju u drugi plan. Tome se barem nada predsjednik zemlje Nicolas Maduro koji opet dekretom započinje božićne blagdane 1. listopada! 

Osebujni lider ranim božićnim ugođajem želi oraspoložiti javnost i potaknuti potrošnju u zemlji gdje inflacija tradicionalno jedna od najvećih na svijetu. Osim stalne ekonomske krize, Venezuela je u sve napetijem sukobu sa SAD-om zbog trgovine drogom pa Maduro dramatično upozorava javnost da je moguć čak i američki napad na zemlju. 

No, uz sve to, u Venezueli bi se sada morali osjećati bolje jer - lampice su upaljene i stiže Božić

Advent je još daleko, no u hrvatske trgovine već stižu kuglice, pahuljice i lampice pa u rubrici net.hr-a 'Pitamo vas': Što mislite o tome što su božićni ukrasi već sada u izlozima?

Odgovore nam pišite na Facebook stranici net.hr-a, a najzanimljivije od njih objavit ćemo u RTL-u Danas u 16.30. 

