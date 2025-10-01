Žestoko zahladilo, ali neki će se smrzavati i u svojim domovima: Iz HEP-a otkrili zašto

Od danas, 1. listopada, i službeno je počela sezona grijanja u Hrvatskoj. HEP Toplinarstvo krenulo je s puštanjem toplinske energije za 130 tisuća građana u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću – sve one koji se griju putem vrelovoda i toplana.

Iz HEP-a poručuju kako će cijeli proces trajati oko tri dana, a prvi na listi za grijanje su prioritetni korisnici: vrtići, škole, bolnice, domovi zdravlja i domovi za starije osobe. Stanovi će na red doći odmah nakon njih. Novinar RTL-a Danas Boris Mišević posjetio je zagrebačku Toplanu, gdje je razgovarao s Juricom Brnasom, direktorom Pogona toplinske mreže HEP-a, koji je otkrio detalje:

"HEP-Toplinarstvo je od danas počelo sve sistemski puštati toplinsku energiju u stanove. Znači, pripremiti stanove i cijeli sustav za nastupajuću sezonu", rekao je Brnas.

Kakva je situacija u Zagrebu?

U Zagrebu je, kao i obično, najviše posla. "Očekujemo da ćemo kroz dva do tri dana kompletno pokriti sve naše potrošače u Gradu Zagrebu, s tim da još uvijek moram napomenuti da 90 zgrada nije završilo svoje radove na kućnim instalacijama, pa će samim tim oni kasnije dobiti toplinsku energiju", istaknuo je Brnas.

Iz HEP-a kažu kako već nakon završetka prošle sezone šalju obavijesti da bi svi radovi na instalacijama trebali biti gotovi između 15. svibnja i 15. rujna. No u praksi to često ne ide tako glatko.

"Dosta često ljudi počinju s radovima tek kad se vrate s godišnjeg, a to je krajem kolovoza ili početkom rujna. Ove godine je malo zahladilo ranije, tako da dobar dio zgrada još nije spreman za preuzimanje topline", dodaje Brnas.

'Tko ima problema, neka nam se javi'

Prvo se griju – kako to i priliči – ustanove od javnog značaja, ali nakon toga, HEP će grijanje uključivati i u stanove. Građanima koji imaju problema s grijanjem poručuju:

"Ako će biti nekakvih problema, neka nam se jave na naše dežurne telefone", poručuje Brnas.