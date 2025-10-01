Ovo nije viđeno više od 60 godina: Snažna oluja juri prema Europi! Dosezat će 12 metara?!

Kako javlja Severe Weather Europe, dok ulazimo u listopad, daleko u tropskom Atlantiku, dva uragana, Humberto i Imelda, plešu jedan oko drugoga s takozvanim Fujiwhara efektom. Do četvrtka će ostaci brzo prijeći u ekstratropsku ciklonu i krenuti prema zapadnoj Europi.

"Snažna atlantska oluja sa značajnim valovima i jakim vjetrovima udarit će u Irsku i Škotsku u petak. Ovo će biti najsnažnija atlantska oluja sezone i ujedno je prvi imenovani sustav, oluja Amy", navodi Severe Weather. Sezona atlantskih oluja koja pogađa Europu počela je 1. rujna ove godine i trajat će sve do 31. kolovoza iduće godine.

Nadolazeća oluja potiče od uragana Humberto, koji se nalazi u blizini Bermuda, a prelazi u ekstratropsku ciklonu. Uragan Humberto bio je druga oluja kategorije 5 atlantske sezone uragana i imao je impresivnu satelitsku prezentaciju.

Foto: Severe Weather Europe

Ples dvaju uragana nije viđen od 1960-ih godina

"Humberto ubrzava preko sjevernog Atlantika i bit će progutan u gornjem valu u petak i subotu, povlačeći ga prema zapadnoj Europi. U četvrtak se sustav brzo pojačao i produbio. Prema najnovijim vremenskim modelima, utjecaj bi mogao biti značajan. S jakim vjetrovima i značajnim visinama valova diljem Irske i Škotske, a zatim se u subotu premješta u Sjeverno more", upozorava Severe Weather.

Ono što je impresivno kod trenutno aktivnih uragana Humberto i Imelda je njihova rijetka interakcija u tropskom zapadnom Atlantiku. Ovog tjedna odvija se izvanredan proces poznat kao učinak Fujiwhara. Oba tropska ciklona plešu jedan oko drugoga i međusobno djeluju u svom ponašanju, učinak koji nije uočen već dugo vremena.

Humberto i Imelda su bliži od bilo kojeg uragana barem od 1960-ih, a sada su povezani u međusobnoj orbiti, okrećući se i međusobno djelujući.

Foto: Severe Weather Europe

Međusobno udaljeni manje od 500 milja

Dok Humberto brzo gubi svoje tropske karakteristike, Imelda će upiti Humbertovu visoku vlagu i energiju te proći iznad Bermuda prije nego što također prijeđe u ekstratropsku nisku temperaturu i krene prema otvorenom Atlantskom oceanu u četvrtak.

Dobar rezultat ovog rijetkog Fujiwhara efekta je taj što Humberto pomaže u odvraćanju Imelde od utjecaja američkog kopna. Bez Humberta, Imelda bi mogla otići ravno na sjever i udariti u istočnu obalu kao snažan uragan. U srijedu su Humberto i Imelda bili udaljeni nešto manje od 500 milja, ali dovoljno blizu za neku interakciju.

Zahvaljujući Humbertu, Imelda će biti odvučena i skrenuti prema sjeveroistoku tijekom sljedećih nekoliko dana. Do srijede navečer, Humberto će izgubiti svoje karakteristike dok se Imelda približava Bermudima, udarajući na otok vjetrovima jačine uragana.

Samo jedan sustav preživljava

Kako se oba sustava kreću dalje prema sjeveroistoku, samo jedan preživljava. Interakcija s općim zonskim tokom ubrzava ekstratropsku oluju u četvrtak, koja se kreće prema zapadnoj Europi. Tlak pada ispod 950 mbara tijekom brzog ponovnog intenziviranja, dok se vjetrovi značajno pojačavaju.

Prognozira se da će sustav do kasnog petka zahvatiti zapadnu Europu. Najvjerojatniji scenarij uključuje donošenje snažne oluje u Sjevernu Irsku i Škotsku. Duboka dolina se razvija iznad sjevernog Atlantika, donoseći snažnu oluju zapadnoj Europi.

Opći vremenski obrazac iznad sjevernog Atlantika i Europe ukazuje na raspadanje Rexovog bloka nad istočnom polovicom kontinenta. Ovog tjedna, prva hladna epidemija pogodila je središnju Europu, Balkan i Mediteran. Povezana niska temperatura donijet će tešku vremensku nepogodu Grčkoj i Egejskom moru.

Dalje na zapad, Azorski maksimum drži progresivne doline iznad krajnjeg sjevernog Atlantika, s dubokim valom koji se pojavljuje sa zapada. Ovaj val se brzo produbljuje u petak, donoseći intenzivnu atlantsku oluju na površini.

Foto: Severe Weather Europe

"Razvija se snažna mlazna struja s gradijentom visokog tlaka i temperature koji se širi između Azora i sjevernog Atlantika. To pomaže u pokretanju brzog intenziviranja površinske ciklogeneze koja potječe od bivšeg uragana Humberto, koji djeluje kao ekstratropska oluja. Kako maksimum dosegne zapadnu Europu, njegov intenzitet bit će blizu vrhunca, s centralnim tlakom ispod 950 mbar. Prema nekim vremenskim modelima, tlak bi mogao biti blizu 940 mbar prije nego što u petak navečer udari u kopno Sjeverne Irske i Škotske", navodi Severe Weather Europe.

Napominju kako će se povezana mlazna struja dodatno intenzivirati kako se gradijenti tlaka i temperature između zapadne Europe i kontinenta budu sužavali. Stoga će vjetrovi na višim katovima biti siloviti, dosežući prosječnu brzinu vjetra od blizu 190 čvorova (350 km/h) pri 300 mbar - otprilike 9000 metara iznad tla. Zamislite da bi oni koji putuju preko jezgre mlazne struje tada mogli doživjeti jake turbulencije.

Foto: Severe Weather Europe

Najviši valovi mogli bi doseći 12 metara!

Do petka poslijepodne, jezgra oluje Amy dosegnut će zapadnu obalu Škotske (Vanjski Hebridi) i Sjevernu Irsku. Utjecaj snažnog vjetra proširit će se preko Irske i Ujedinjenog Kraljevstva oko podneva u petak. Kao što je obično slučaj s ovim olujama, prve kišne oluje će udariti s glavnom hladnom frontom, a zatim će snažna sila niske fronte slijediti sa zapada.

"S obzirom na 72-satnu vremensku udaljenost prije udara i činjenicu da je Humberto još uvijek daleko od Europe, nismo sigurni u točnu putanju oluje Amy. Međutim, većina vremenskih modela predviđa snažan utjecaj na zapadnu Europu. Kamo će točno jezgra putovati ostaje najveće pitanje, dok bi učinci trebali donijeti jake, potencijalno štetne vjetrove koji dosežu 160-190 km/h", navodi SWE.

Veliki razmjeri ove atlantske oluje također će značajno povećati visinu valova dok se postupno širi prema zapadnim obalama Irske, Sjeverne Irske i Škotske. Najviši valovi mogli bi doseći i do 12 metara dok se približavaju obalama.

Oluja će također donijeti velike količine oborina, jer će snažni vjetrovi potrajati sljedećih nekoliko dana. Orografske oborine će iznijeti velike količine kiše na Škotsko visočje i na više terene u Irskoj, Walesu i sjevernoj Engleskoj. Lokalno je moguće više od 150 mm kiše diljem Škotske od večeras do nedjelje ujutro.

Nakon što oluja Amy prijeđe Škotsku u subotu, ostat će intenzivna s tlakom od oko 950 mbar dok izlazi u Sjeverno more. Istovremeno, glavna hladna fronta sustava udara u zapadnu Norvešku, ali utjecaj vjetra na stražnjoj strani niske temperature je više zabrinjavajući. Snažan gradijent tlaka preko Sjevernog mora gurat će snažne vjetrove prema Nizozemskoj, sjevernoj Njemačkoj i Danskoj u subotu poslijepodne i navečer. Najjači udari vjetra, s visokim valovima, mogli bi doseći brzinu veću od 120 km/h duž obala.

Oluja Amy postupno će se smanjivati ​​prema nedjelji kako gornji sloj niske temperature bude ispunjavao i slabio, a zaustavit će se zapadno od gornjeg grebena koji se još uvijek nalazi dalje na istoku.