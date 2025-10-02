ŠOKANTNI PODACI /

Svako drugo dijete u Hrvatskoj je dobilo batine: 'Često čujem – i mene su tukli, pa što mi fali?'

Povlačenje za uši, kosu, šamaranje i udaranje po stražnjici – svako drugo dijete u posljednjih godinu dana doživjelo je neki od tih oblika tjelesnog kažnjavanja. Pokazuju to rezultati novog istraživanja UNICEF-a o odgoju djece u Hrvatskoj. Stručnjaci upozoravaju – posljedice na psihičko stanje djece mogu biti dugotrajne.

Sinu Blanke Kovačec tek je pet godina, ali povjerenje se, kaže, gradi od najranijih dana.

"Držimo se dogovora i očekujemo isto i od njega. Dakle mi sva svoja obećanja koja imamo prema sinu isto tako moramo i održati jer to je jedini način na koji se povjerenje može graditi", govori Blanka.

A to, priznaje, nije uvijek lako. Brz ritam života, usklađivanje obaveza i obiteljskih odgovornosti često sa sobom nose stresne situacije.

"Nismo dobili nikakav tečaj za biti roditelj i mislim da je edukacija i nekako podrška sa strane institucija u tom smislu zaista potrebna", dodaje Blanka.

Brojke su poražavajuće

Prema UNICEF-ovim podacima, u posljednjih godinu dana:

50 % djece doživjelo je tjelesno kažnjavanje

60 % djece iskusilo je psihičko kažnjavanje poput vrijeđanja, ponižavanja ili ignoriranja

Psihologinja i autorica istraživanja Marina Ajduković pojašnjava:

"Brojna istraživanja su pokazala da to narušava samopouzdanje djeteta, samopoštovanje, da to izaziva nasilje djeteta u školskom i vrtićkom okruženju."

Zašto roditelji pribjegavaju nasilju?

Uz stres, nasilje često potiču i nesuglasice unutar obitelji i pritisak okoline:

50 % roditelja boji se da će ih drugi osuđivati ako ne kažnjavaju djecu

70 % roditelja suočeno je s nesuglasicama unutar obitelji oko načina odgoja

Ipak, 75 % roditelja smatra da je nasilje štetno i žele ga izbjeći

"Roditelji kaže: ‘Izgubio sam samokontrolu, nisam znao što drugo napraviti.’ Kad bismo razgovarali s roditeljima, vidjeli bismo da je taj proces popraćen osjećajem krivnje kod većine njih. Samo mali broj roditelja su u punom smislu zlostavljači." objašnjava nam psiholog Miroslav Rajter, jedan od autora istraživanja.

No čak i kad ne ostavlja fizičke posljedice, nasilje ostavlja trag.

"Nasilje razara povjerenje"

"Često čujem – ‘pa šta mi fali, i mene su tukli, na mene su se derali pa što mi fali.’ Fali ti to što se nisi maknuo iz te odgojne točke", poručuje Marina Ajduković.

Cilj UNICEF-a i Ministarstva obitelji je, na temelju rezultata ovog istraživanja, razviti edukacije za roditelje u obiteljskim centrima širom Hrvatske.

"U životu nas sve uče, ali nas najčešće ne uče kako biti roditelj", kaže Tatjana Katkić Stanić, v. d. ravnateljice Zavoda za socijalni rad u Ministarstvu rada i obitelji. "Zato je važno da svi sustavi koji se bave zaštitom djece zajedničkim snagama razviju programe i intervencije kojima će odgovoriti na potrebe roditelja."

Predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Luisa Brumana, zaključuje:

"Što se mi kao roditelji ponašamo pozitivnije, u skladu sa standardima, to će djeca više naučiti da je to najbolji način pristupanja društvu, vršnjacima itd."

Jer kako kažu stručnjaci, povjerenje i ljubav – najvažnija su lekcija.

