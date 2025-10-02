Bizaran potez predsjednika: Jesen tek počela, a cijela država u lampicama i zvoncima

BOŽIĆ U LISTOPADU /

Građani Venezuele plešu i pjevaju, a svi problemi idućih mjeseci padaju u drugi plan. Tome se barem nada predsjednik zemlje Nicolas Maduro koji je dekretom ponovno počeo božićne blagdane već 1. listopada. Naime, Božić je opet uranio u Venezueli, gdje se predsjednik blagdanskim duhom uporno bori protiv svih loših vijesti u zemlji.Svijetu je sve ovo bizarno, no na trgu u Caracasu, tisuće građana zahvaljuju predsjedniku Nicolasu Maduru.

Osebujni lider preranim božićnim ugođajem želi oraspoložiti javnost i potaknuti potrošnju u zemlji gdje je inflacija jedna od najviših u svijetu. Sve je kritizirala i Crkva, koja kaže da se Božić ne smije koristiti kao propaganda, no, mnogima je uz lampice lakše podnositi tešku situaciju u zemlji.

Osim stalne ekonomske krize, Venezuela je u sve napetijem sukobu s SAD-om zbog trgovine drogom. Posljednjih tjedana američka vojska pogodila je najmanje tri plovila iz Venezuele za koje Trump tvrdi da su prevozila krijumčare i drogu u Ameriku. Pa Maduro dramatično upozorava javnost da je moguć čak i američki napad na zemlju.

Uz sve to, Madurova pozicija u zemlji sve je slabija, sve teže pomaže i trik s ranim božićnim darovima.