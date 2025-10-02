Je li prerano za kuglice i lampice već u listopadu? 'Ubili su duh Božića, sve samo zbog love'

ČISTA POHLEPA /

Građani Venezuele ovih dana plešu i pjevaju, a sve brige guraju u drugi plan. Predsjednik Nicolas Maduro odlučio je dekretom ponovno uraniti s blagdanima i službeno započeo božićnu sezonu već 1. listopada.

Osebujni lider vjeruje da će prerani božićni ugođaj oraspoložiti građane i potaknuti potrošnju u zemlji koja već godinama ima jednu od najviših inflacija na svijetu. Unatoč svemu, Caracas ovih dana blješti u svjetlima, a predsjednik je uvjeren da će barem na trenutak građanima donijeti osjećaj sreće.

Dok u Venezueli slave premda je Advent još daleko, u hrvatske trgovine već stižu kuglice, pahuljice i lampice. U rubrici net.hr-a 'Pitamo vas': Što mislite o tome što su božićni ukrasi već sada u izlozima?

