Je li prerano za kuglice i lampice već u listopadu? 'Ubili su duh Božića, sve samo zbog love'

BOŽIĆ U LISTOPADU /
Bizaran potez predsjednika: Jesen tek počela, a cijela država u lampicama i zvoncima
Građani Venezuele ovih dana plešu i pjevaju, a sve brige guraju u drugi plan. Predsjednik Nicolas Maduro odlučio je dekretom ponovno uraniti s blagdanima i službeno započeo božićnu sezonu već 1. listopada.
Osebujni lider vjeruje da će prerani božićni ugođaj oraspoložiti građane i potaknuti potrošnju u zemlji koja već godinama ima jednu od najviših inflacija na svijetu. Unatoč svemu, Caracas ovih dana blješti u svjetlima, a predsjednik je uvjeren da će barem na trenutak građanima donijeti osjećaj sreće.
Dok u Venezueli slave premda je Advent još daleko, u hrvatske trgovine već stižu kuglice, pahuljice i lampice. U rubrici net.hr-a 'Pitamo vas': Što mislite o tome što su božićni ukrasi već sada u izlozima?
U videu pogledajte vaše odgovore