Kapetanica Morana Miljanović s broda Shireen: 'Izrael krši međunarodno pravo desetljećima'

HUMANITARNA MISIJA PRETVORENA U HOROR /

Izraelska vojska upala je na brodove međunarodne flotile koja je s humanitarnom pomoći krenula probiti pomorsku blokadu Gaze. Brodovi su zaustavljeni, aktivisti su uhićeni, uključujući i najpoznatiju među njima - Gretu Thunberg. Ovaj potez Izraela naišao je na burne reakcije: prosvjedi od Europe do Južne Amerike, a u Italiji je najavljen štrajk

U međunarodnoj flotili nalazi se i brod s hrvatskom kapetanicom Moranom Miljanović koja akciji pruža pravnu podršku. Izraelska vojska ih nije presrela i oni se trenutačno nalaze u međunarodnim vodama nedaleko od mjesta sinoćnjih upada. Za RTL Danas sve je ispričala