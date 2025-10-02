Ministar pravosuđa Damir Habijan o vršnjačkom nasilju

POGLEDAJTE SNIMKE /
Novi stravičan slučaj vršnjačkog nasilja zabilježen je u Zagrebu. Društvenim mrežama kruži i snimka na kojoj se sva brutalnost i ponižavanje. Uz fizičko, problem je i cyber zlostavljanje kojeg doživljava više od trećine osmaša, i to jednom na mjesec.
Što je s kaznama? Je li Vlada spremna strože kažnjavati počinitelje vršnjačkog nasilja? O tome smo razgovarali s ministrom pravosuđa Damirom Habijanom.
