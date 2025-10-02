Hrvatska ima problem s vršnjačkim nasiljem: 'Izbrisala se granica između virtualnog i stvarnog'

NOVI STRAVIČAN SLUČAJ /

Novi stravičan slučaj vršnjačkog nasilja u Zagrebu! Društvenim mrežama kruži i snimka na kojoj se vidi sva brutalnost i ponižavanje dječaka koju ne želimo objaviti. Uz fizičko, problem je i cyber zlostavljanje, koje doživljava više od trećine osmaša - i to jednom na mjesec.

"Izbrisala se granica između virtualnog i stvarnog nasilja jer jedno potiče drugo. Tada je dijete u riziku od samoozljeđivanja ili puno goreg - suicida - prema tome, rana detekcija problema, intervencija u cijelu obitelj, pogotovo rad sa žrtvama je nužan", navodi Tomsilav Ramljak, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Vijest o novom slučaju, koji policija istražuje, stiže nakon serije napada maloljetnika na području zagrebačke Dubrave. Zbog čega je održan i veliki prosvjed roditelja - koji zahtijevaju veće kazne i snižavanje dobne granice za kaznenu odgovornost s 14 na 12 godina života. Ali, Vlada je protiv. Više u prilogu.