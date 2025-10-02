Hrvatska kapetanica preživjela upad izraelske vojske na flotilu: 'Koriste ekstremne metode'

Izraelska vojska upala je na brodove međunarodne flotile koja je s humanitarnom pomoći krenula probiti pomorsku blokadu Gaze. Brodovi su zaustavljeni, aktivisti su uhićeni, uključujući i najpoznatiju među njima - Gretu Thunberg. Ovaj potez Izraela naišao je na burne reakcije: prosvjedi od Europe do Južne Amerike, a u Italiji je najavljen štrajk

U međunarodnoj flotili nalazi se i brod s hrvatskom kapetanicom Moranom Miljanović koja akciji pruža pravnu podršku. Izraelska vojska ih nije presrela i oni se trenutačno nalaze u međunarodnim vodama nedaleko od mjesta sinoćnjih upada. Za RTL Danas sve je ispričala.

Morana, jeste li u redu? Jeste li na sigurnom?

Ja sam OK, moja posada je OK. Plovimo i dalje na brodu koji se zove Shireen. Očekivali smo ono što se dogodilo nažalost. Mogu odmah komentirati da Izrael krši međunarodno pravo, sustavno, na različite načine desetljećima. Uključujući ilegalnu okupaciju Gaze, aparthejd, sistematsko nijekanje fundamentalnih sloboda, mućenje političkih zatvorenika, uključujući silovanje, genocid i sve što taj pojam podrazumijeva. Međutim i ovakav tretman brodova koji pokušavaju doći i do teritorijalnih voda Gaze, koji nose humanitarnu pomoć.

Vidjeli smo snimke naoružanih vojnika, kako upadaju na brodove, vidjeli smo da koriste vodene topove...

Slike koje ste vidjeli ne svjedoče samo kršenju međunarodnog prava, maritimnog prava, već i ekstremnim metodama koje koristi izraelska vojska.

Jeste li u kontaktu s Vašim kolegama?

Izraelska vojska je naravno upotrijebila brod koji je prekinuo komunikacije između brodova, to se kaže jamming, isključena je radio komunikacija, satelitske veze su u nekom trenutku prekinute, ponovno uspostavljene, ponovno prekinute. I dalje nemamo komunikaciju sa svim brodovima.

Koji je Vaš plan sada? Za Vas i Vašu posadu?

Brod treba neke manje popravke, treba se opskrbiti, vodom, gorivom i slično. Flotila nastavlja, ne u ovom konkretnom obliku jer je izraelska vojska otela i brodove i nema ih namjeru vratiti. Međutim, mi ćemo se vratiti.

Imate li poruku za hrvatsku Vladu?

Sve što očekujem od Vlade je da se ponašaju u skladu s međunarodnim pravom. Prvenstveno u smislu zaustavljanja genocida, nesudjelovanja i poduzimanja pozitivnih akcija kako bi se genocid zaustavio. Od hrvatske Vlade nisam dobila nikakvu zaštitu, niti ikakvu akciju koja bi išla u smjeru zaustavljanja ovoga što se dogodilo, što je praktički otmica civila na moru.

Što biste kao važno istanuli za kraj?

Svi su nekako skupili na tih 44 broda, međusobno si pomagali, plovili zajedno, prošli kroz mnoge teške trenutke i pokazali izuzetnu nježnost, solidarnost, pažnju i hrabrost. U tom smislu ja sam vrlo ponosna što mogu biti dio flotile koja nadam se svijetu služi kao jedan mali primjer, mala vatrica, nečega što je moguće.

MVEP spreman pomoći Hrvatici iz flotile za Gazu

Ministarstvo vanjskih poslava u četvratak je priopćilo da hrvatska državljanka Morana Miljanović, koja sudjeluje u Global Sumud flotili (GSF) za Gazu, nije kontaktirala hrvatsko veleposlanstvo u Izraelu, ali je MVEP već zatražio njezinu zaštitu.

MVEP u priopćenju navodi da je hrvatsko veleposlanstvo u Tel Avivu zatražilo zaštitu hrvatske državljanke Morane Miljanović još 26. rujna iako ona nije kontaktirala niti veleposlanstvo niti Ministarstvo vanjskih i europskh poslova, "već se iz medija saznalo za njezino sudjelovanje u flotili za Gazu".

"Prema informaciji nadležnog tijela Države Izrael, brod Shireen na kojem bi se trebala nalaziti hrvatska državljanka nije još priveden u pomorsku luku", dodaje ministarstvo u priopćenju, pojašnjavajući da prema odredbama Bečke konvencije, "Veleposlanstvo RH u Tel Avivu i u ovoj prigodi koristiti sve što im je na raspolaganju kada je u pitanju zaštita hrvatskih državljana".

Ministarstvo je na također na X-u objavilo da se "Hrvatska pridružuje Grčkoj, Italiji i drugima u pozivu da se humanitarna pomoć sigurno dostavi putem Latinskog patrijarhata u Jeruzalemu".

"Naglašavamo važnost da se osigura sigurnosti svih sudionika flotile i dostava humanitarne pomoći u Gazu", dodaje se u objavi na X-u.

Izraelska mornarica presrela je nekoliko civilnih brodova koji su prevozili humanitarnu pomoć za Gazu i pritvorila aktiviste na njima, uključujući švedsku aktivisticu Gretu Thunberg, objavili su svjetski mediji.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je nekoliko plovila Global Sumud Flotile (GSF) nenasilno zaustavljeno i da se njihova posada prebacuje u izraelsku luku.

"Nekoliko plovila Hamas–Sumud flotile sigurno je zaustavljeno i njihovi putnici se prevoze u izraelsku luku. Greta i njezini prijatelji su sigurni i zdravi", objavilo je izraelsko ministarstvo.

Dodali su da je mornarica naredila plovilima da promijene smjer jer se "približavaju aktivnoj borbenoj zoni".

Flotila za Gazu, sastoji se od više od 40 civilnih brodova s oko 500 aktivista, parlamentaraca i odvjetnika. Brodovi su bili oko 70 nautičkih milja od Gaze kada su presretnuti.

U četvrtak rano ujutro po lokalnom vremenu, GSF je objavio da 30 brodova još uvijek plovi prema Gazi i da su udaljeni 46 nautičkih milja od svog predviđenog odredišta.

Prije isplovljavanja flotile iz Barcelone Izrael je rekao da će omogućiti iskrcavanje pomoći u luci Ashdod, na jugu zemlje, od kuda će kopnenim putem biti dostavljena u enklavu. GSF je to odbio.