Izraelske snage s broda privele i studenta iz Srbije: 'Ako gledate ovaj video...'

Studenti beogradskog Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) u blokadi, objavili su da se u flotili, koju je danas presrela izraelska vojska na putu za Gazu, nalazi i brod na kome je njihov kolega Ognjen Marković.

"Izraelske snage su upravo preuzele kontrolu nad brodom Adara, jednom od plovila u sklopu Sumud flotile koja je nosila humantiranu pomoć u Gazu. Na ovom brodu nalazio se i naš kolega Ognjen Marković", napisali su studenti FDU.

"Zovem se Ognjen i dolazim iz Srbije. Ako gledate ovaj video, moj brod je presretnut i nelegalno sam pritvoren od strane izraelskih okupacionih snaga. Pozivam vas da izvršite pritisak na Vladu Srbije da zahtjeva moje hitno i dostojanstveno oslobađanje i da prekine saučesništvo u genocidu", poručio je. Studenti FDU-a obećali su da će uskoro objaviti nove informacije.

"Naši brodovi ilegalno su presretnuti. Kamere su isključene i na brodove su se ukrcali vojnici. Aktivno radimo kako bismo potvrdili sigurnost i status svih sudionika na brodovima", objavili su organizatori na X-u.

Izraelske snage su upravo preuzele kontrolu nad brodom Adara, jednom od plovila u sklopu Sumud flotile koja je nosila humantiranu pomoć u Gazu.



Na ovom brodu nalazio se i naš kolega Ognjen Marković.



Ovo je Ognjenova poruka, uskoro objavljujemo dodatne informacije. pic.twitter.com/CcgHRmP1DW — FLU blokada (@FluBlokada) October 1, 2025

Zastoj humanitarne flotile

Vojnici su presreli međunarodnu flotilu koja pokušava dopremiti lijekove i hranu Pojasu Gaze i ukrcali se na brodove dok su se približavali enklavi, objavili su organizatori misije. Oko 20 neidentificiranih brodova približilo se flotili ranije u srijedu navečer, reklo je nekoliko ljudi na tim brodovima, a putnici su stavili prsluke za spašavanje i pripremili se za preuzimanje.

"Naši brodovi ilegalno su presretnuti. Kamere su isključene i na brodove su se ukrcali vojnici. Aktivno radimo kako bismo potvrdili sigurnost i status svih sudionika na brodovima", objavili su organizatori na X-u.

Flotila, koju čini više od 40 civilnih brodova, prevozi oko 500 parlamentaraca, odvjetnika i aktivista. I Greta Thunberg je među privedenim aktivistima. Njezin brod presrela je izraelska mornarica.

Više brodova iz flotile je na siguran način zaustavljeno i putnike se prebacuje u izraelsku luku. Greta Thunberg i njezini prijatelji su zdravi i na sigurnom, objavilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova.

POGLEDAJTE VIDEO: Prvi konkretan potez: Europska komisija zatražila sankcije protiv Izraela