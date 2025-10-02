Mali Petar postao zvijezda! Papa ga zagrlio i potpisao hrvatski šal: 'Svi smo plakali'

HIT U VATIKANU /

Papa Lav XIV. je jednom dječaku posjet Vatikanu učinio nezaboravnim. Scene pape Lava IV. s hrvatskim navijačkim šalom obišle su svijet Za to je zaslužan maleni Petar koji je imao sreće i kročiti na njegov papamobil, dobiti autogram, pa i zagrliti ga.

Mali Petar Šarić i njegova obitelj članovi su Hrvatske katoličke misije u švicarskom Bernu, rodom su iz Tomislavgrada. Petar je učenik trećeg razreda. U Švicarskoj je bio najmlađi ministranat sa samo 4 i pol godine, pa su o njemu pisali tamošnji mediji.

Svoje dojmove se s nezaboravnog hodočašća u Rimu, a i Asizu, on i otac podijelili su za RTL Danas.