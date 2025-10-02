Vršnjačko nasilje uzelo maha: Habijan otkrio hoće li spustiti kaznenu odgovornost na 12 godina

Novi stravičan slučaj vršnjačkog nasilja zabilježen je u Zagrebu. Društvenim mrežama kruži i snimka na kojoj se sva brutalnost i ponižavanje. Uz fizičko, problem je i cyber zlostavljanje kojeg doživljava više od trećine osmaša, i to jednom na mjesec.

Što je s kaznama? Je li Vlada spremna strože kažnjavati počinitelje vršnjačkog nasilja? O tome smo razgovarali s ministrom pravosuđa Damirom Habijanom koji je prokomentirao je je li moguće spustiti kaznenu odgovornost s 14 na 12 godina

"Sve je moguće, ali kada govorimo o 14 godina, to je dobna granica koja je uobičajena u zemljama kojima pripadamo, zapadnoeuropskom krugu. Podsjetio bih da odgovornost nije samo na djeci, za bilo kakvo nasilje koje počini dijete mlađe od 14 godina odgovara roditelj. Prema tome, ne govorimo samo o represivnom djelu odgovornosti roditelja, nego i o kućnom odgoju i nedostatku edukacije i prevencija", govori ministar.

Kriminalizacija cyber bullyinga?

"Tu dva kanala - jedno je pitanje represija i kažnjavanja, a drugi kanal koji je isto tako bitan je edukacija i prevencija. Sve polazi od doma, od kućnog odgoja. Ta djeca nisu naučila nasilje negdje drugdje nego očito imaju neki izvor iz kojeg su se tako počela ponašati. Odgovornost je na roditeljima", nastavlja Habijan.

Na pitanje razmišlja li se o spuštanju granice, ministar kaže: "U ovom trenutku ne, ali kažem, nije da odgovornosti nema. Roditelj će odgovarati za svoje dijete ako je mlađe od 14 godina".

Pitali smo i razmišlja li se o kriminalizaciji cyber bullyinga. "Apsolutno, zadaća svih nas je da prostor u kojem se djeca igraju i nalaze bude siguran. Cyber bullying samo je jedan vid nasilja prema kojem su djeca izložena. Ono što treba istaknut kada govorimo o kaznenim djelima spolnog zlostavljanja, spolnog iskorištavanja djece, mamljenja djece na spolne odnose putem društvenih mreža je da je taj dio Republika Hrvatska kriminalizirana još 2013. godine. Što se tiče cyber bullyinga, ili virtualnog nasilja, to je nešto što se regulira na razini Europske unije. Ministarstvo je obavilo nekoliko razgovora sa zastupnicom Europskog parlamenta Sunčanom Glavak i definitivno ćemo ići u smjeru bolje zaštite djece u tom prostoru i protivh takvih oblika nasilja koje uzima sve više maha", poručio je Habijan.