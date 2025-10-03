Policiji je prekipjelo, kreće velika akcija, oduzimat će romobile! 'Primorani smo na ovo'

Policija pokreće akciju kako bi zaustavila rastući broj nesreća djece na električnim romobilima. Riječ je o oduzimanju romobila i izdavanju prijava roditeljima. Opasne dvokotače, s kojih se često skidaju blokade kako bi vozila bila brža, policija zasad oduzima u ekstremnim situacijama kršenja zakona.

Petrinjska policija ovoga je tjedna zatekla maloljetnika kako upravlja električnim romobilom bez zaštitne kacige, reflektirajućeg prsluka i svjetala, dok je na romobilu prevozio drugog maloljetnika. Romobil je privremeno oduzet, a protiv roditelja bit će izdan obavezni prekršajni nalog te slijedi obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad.

Nestabilna i izazivaju ugrozu za sve

Reporter RTL-a Danas Boris Mišević razgovarao je s Goranom Medićem, pomoćnikom načelnika 2. Postaje prometne policije Zagreb, koji je pojasnio razloge pooštrenih mjera.

„Sve te silne ozljede su nas jednostavno primorale na jedan restriktivniji pristup. Ta vozila se ne mogu svrstati ni u jednu kategoriju sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Isto tako ne spadaju u osobna prijevozna sredstva obzirom na performanse koje imaju, čak i zalaze u kategoriju motocikala i naprosto njima nije mjesto na javnim cestama i tu nalazimo osnovu za njihovo oduzimanje.“

Na pitanje je li ovo poruka roditeljima, Medić je odgovorio da je to poruka roditeljima i odraslima koji njima upravljaju po javnim cestama

"Sredstva su kao takva nestabilna i izazivaju ugrozu za same vozače i za druge koji ih možda ne očekuju na cestama. I mi jednostavno primjenjujemo te odredbe sada dosljedno. Krećemo s intenzivnijim aktivnostima – oduzimanjem vozila i nadamo se da će to izazvati efekt kod svih koji ih koriste da jednostavno smanje njihovu uporabu na cestama i ne ugrožavaju sebe i druge.“

Odmah ih oduzeti

Medić naglašava da su prioritet ozljede.

„Ozljede su prioritet. Njih želimo smanjiti, da sigurnost prometa dignemo na višu razinu. Posljedica, odnosno sankcija, je tek naš sekundarni cilj. Naravno, za ono što počini dijete mlađe od četrnaest godina odgovara roditelj. Oni što su maloljetno, tj. nisu punoljetni, to će odgovarati sam maloljetnik, ali to su u pravilu odgojne mjere i neke blaže sankcije.“

Na pitanje hoće li svaki prekršaj kažnjavati drastično, Medić odgovara:

„Kada je riječ o ovim vozilima koja ne spadaju u osobna prijevozna sredstva, kod njih će se odmah po zaticanju postupati na način da će se ona oduzeti jer ne smiju biti na cestama.“