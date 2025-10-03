Mladi policajac prvi je skočio u more i pokušao izvući ljude iz Range Rovera

TRAGEDIJA KOD SENJA /

Strašna nesreća kod Senja. Dva bračna para s Malte poginula su nakon što su autom sletjela u 70 metara duboku provaliju.

Zatim su upali u more, na dubinu od 15-ak metara. Do njih je nekoliko puta uspio zaroniti i hrabri policajac, no nisu ih uspjela spasiti ni četvorica ronilaca HGSS-a.

Prvi je u more, da bi pokušao spasiti ljude, skočio mladi policajac iz Senja. Nije se htio snimati, no njegovi kolege kažu da je došao čim se nesreća dogodila i bez oklijevanja skočio. Auto, s ljudima u njemu, je tada bio na otprilike četiri metra dubine, ali policajac je morao izroniti da uzme zraka. Kada je ponovno zaronio, vozilo je već skroz potonulo.