TRAGEDIJA KOD SENJA /

Mladi policajac prvi je skočio u more i pokušao izvući ljude iz Range Rovera

Strašna nesreća kod Senja. Dva bračna para s Malte poginula su nakon što su autom sletjela u 70 metara duboku provaliju. 

Zatim su upali u more, na dubinu od 15-ak metara. Do njih je nekoliko puta uspio zaroniti i hrabri policajac, no nisu ih uspjela spasiti ni četvorica ronilaca HGSS-a.

Prvi je u more, da bi pokušao spasiti ljude, skočio mladi policajac iz Senja. Nije se htio snimati, no njegovi kolege kažu da je došao čim se nesreća dogodila i bez oklijevanja skočio. Auto, s ljudima u njemu, je tada bio na otprilike četiri metra dubine, ali policajac je morao izroniti da uzme zraka. Kada je ponovno zaronio, vozilo je već skroz potonulo. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
3.10.2025.
19:10
Ida Balen
Prometna NesrećaSenj
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx