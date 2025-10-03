Potresna snimka izvlačenja auta u kojem je umrlo četvero: 'Pripremio sam se na najgore, ali ovo...'

Iz mora kod Senja izvučena je olupina automobila u kojem su u četvrtak poginule četiri osobe.

Riječ je o dva bračna para, turistima s Malte, koji su unajmili vozilo. Policija je priopćila da je vozač u četvrtak oko 16.30 sati u mjestu Bunici ulaskom u blagi zavoj izgubio nadzor nad vozilom, udario u dva zaštitna kamena stupa, nastavio se kretati izvan kolnika, a zatim sletio u provaliju od 70 metara i završio u moru.

Iako o tome ne želi govoriti - pomoć unesrećenima prvi je pokušao pružiti policajac iz Senja koji je, unatoč valovima i jakim strujama, bez razmišljanja skočio u more, ali nije im bilo spasa. Tijela su izronili djelatnici HGSS-a iz Gospića.

'Najgora slika'

Ronilac Renato Huba ispričao je kako je izgledala potresna intervencija. "Pripremio sam se na najgoru sliku, ali ovo je van svih mojih očekivanja. Bilo je poprilično grdo", govori Huba. Na pitanje što je zatekao, ronilac kaže: "Osobne stvari, mobitel, puno Kiki bombona. Jaknu, svašta nešto. To bude šokantno".

Izjavu za RTL Danas dao je i pročelnik HGSS-ove Stanice Gospić Dario Cindrić. "Nije to bila ronilački nešto zahtjevna intervencija, više je to bio psihički ružan prizor. Dolje na 15 metara dubine... Nitko to ne bi želio vidjeti", istaknuo je Cindrić.