Novi detalji tragedije kod Senja: Objavljeno tko je bio u automobilu smrti

Dvije žene i dvojica muškaraca koji su u četvrtak poslijepodne poginuli u stravičnoj nesreći u mjestu Bunica kod Senja su Maltežani, izvijestio je portal Times of Malta.

Navode da je Ministarstvo vanjskih i turističkih poslova Malte uputilo sućut obiteljima žrtava. "Ministarstvo je u kontaktu s počasnim konzulom Malte u Hrvatskoj kako bi nastavilo pratiti sve novosti u vezi ovog slučaja te pružalo potrebno pomoć, uz suradnju Ministarstva vanjskih i europskih poslova Hrvatske i drugih nadležnih tijela", istaknuli su u priopćenju.

Portal dodaje da neće objaviti njihova imena dok se obitelj ne obavijesti o stravičnom slučaju.

Pali u provaliju pa u more

Podsjetimo, ličko-senjska policija izvijestila je da se tragedija dogodila oko 16.20 sati, nakon što je vozač automobila zagrebačkih registracija iz smjera Rijeke u smjeru Senja ušao u blagi lijevi zavoj i iz zasad nepoznatih razloga izgubio nadzor nad vozilom.

Skrenuo je udesno, udario u dva zaštitna stupa, nastavio voziti izvan kolnika i potom sletio u provaliju dubine 70 metara, a nakon toga u more.

Policajac skočio u more

Na licu mjesta umrle su dvije žena i dvojica muškaraca, a njihova tijela izronili su pripadnici HGSS Stanice Gospić. Tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci.

Dario Cindrić, pročelnik HGSS Stanice Gospić potvrdio je za Net.hr da su u akciju krenuli u popodnevnim satima nakon što im je javio 112. "Jedna osoba odmah je isplutala, a ronioci su izvukli još tri tijela", rekao nam je Cindrić i dodao da je akcija završila u večernjim satima. Na terenu su bile sve službe - Hitna, policija i mrtvozonik.

Policajac Jasmin Mujaković jedan je od prvih koji je stigao na lice mjesta. Po šikari se spustio do obale, sa sebe skinuo uniformu i skočio u more. "Zaronio je na dubinu od 16 metara i pokušao otvoriti vrata. Nije mogao ništa zbog velikog oštećenja na vozilu i pritiska vode. Pokušao je isto u nekoliko navrata. Izranjao je pa zaranjao", rekao je Adrian Karamba iz vučne službe za 24sata

POGLEDAJTE VIDEO: Velika proslava Dana policije na Bundeku: Evo kako je Božinović otišao u virtualnu stvarnost