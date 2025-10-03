Italija paralizirana: Gradovima odjekuju parole za Palestinu, policija upotrijebila i suzavac

ILEGALNI ŠTRAJK /

U znak solidarnosti s međunarodnom flotilom koja je krenula prema Gazi, talijanski sindikati organizirali su opći štrajk.

Diljem zemlje održani su prosvjedni skupovi. Gužve i kašnjenja su u željezničkom prometu, a u potpunosti je blokirana luka u Livornu. Nakon što su prosvjednici zauzeli ceste, duge su kolone teretnih vozila i kamiona. Štrajku se pridružuju i škole i zdravstvo, a sve se događa nakon što je jučer održano više prosvjeda zbog presretanja flotile.

"Moj djed se borio za oslobođenje Italije i ja se moram boriti za slobodu druge države", objašnjava Lorenzo iz Milana, dok njegova sugrađanka Nicoletta dodaje:

"Smatram da moramo nastaviti s učestalim prosvjedima. I moramo blokirati zemlju, stalno. Barem jednom na tjedan", kaže.

'Narod se ne sluša'

"Trudimo se. Puno nas je, trudimo se objasniti stav naroda. Danas su ovdje djeca, mladi ljudi, učenici. Ja sam učitelj, tu sam s dijelom škole. S nama su i komunalni radnici. Ali, nažalost, narod se ne sluša", smatra Michelle.

U Milanu je i reporterka Ana Mlinarić koja je otkrila kako to izgleda. Kaže kako se u nekim dijelovima osjeti gužva. Prosvjed ulazi u sedmi sat.

Prosvjednici su joj rekli kako su se odlučili ne sukobiti s policijom. Iako je bila dogovorena jedna ruta u jednom trenutku odlučili su krenuti prema autocesti. To je bila iznenađenje i za policiju i tamo je došlo do manjeg sukoba s prosvjednicima. Policija je upotrijebila i suzavac.

Prosvjednici su uglavnom mlađi ljudi. Mediji kažu da ih ima oko 30 tisuća, organizatori tvrde oko 100 tisuća.

Čuju se razne parole pa i ona zabranjena "Palestina od rijeke do mora"

Georgia Meloni se nije oglasila, ali je dala izjavu jučer. Rekla je da ovo neće pomoći palestinskom narodu, ali će otežati život Talijanima. Sinoć je štrajk proglašen ilegalnim.