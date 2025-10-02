Mladen Vedriš o rastu cijena u Hrvatskoj: Zašto smo u vrhu Europe?

50 POSTO SKUPLJA HRANA /

Dok uzimate artikle s polica dućana, osjećate li da stalno plaćate sve više? I tako već godinama? Ne, nemate krivi dojam.

Piletina 33 posto, mlijeko 40 posto, putar 50 posto, kava 55 posto, čokolada 60 posto - toliko je sve navedeno skuplje od pretpandemijskih vremena na nivou cijele Europe gdje se plaća eurom. U Hrvatskoj je, naravno, sve to još izraženije. Za tih pet proizvoda koje koriste skoro svi 2019. ste u prosjeku trebali izdvojiti 12 i pol eura, malo više od 90 kuna. Danas smo ih platili 18 eura. I to je poskupljenje od 44 posto. I to je, baš u Hrvatskoj, posebno problematično.

više u prilogu