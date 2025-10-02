Nikad bolja sezona, nikad više gostiju, a ni kuća s bazenom: Turisti preporodili Imotski

TURISTIČKI BUM /

U Imotskom sezona nikad bolja. Čak 16 posto više gostiju im je stiglo nego prošle godine, a samo u rujnu imaju rast od 20 posto. A sezona još nije gotova. Dolaze im gosti iz Njemačke, Poljske, Austrije; svi oni sve češće biraju Dalmatinsku Zagoru za odmor. Nikad više turista, nikad više kuća s bazenom...

A sezona još nije gotova jer turisti i dalje šetaju gradom. No, turistički bum nije nastao preko noći, desetljećima se ulaže u obiteljske kuće koje imaju 4 ili 5 zvjezdica. Tako ovaj grad s oko 9 tisuća stanovnika, sada u ponudi ima čak 620 kuća za odmor.

Nema Imotski samo kuće za pohvalit se, brojni turisti dolaze samo da bi vidjeli Modro i crveno jezero, a ima tu atraktivnih lokacija za privući posjetitelje, a i do mora je nekih pola sata vožnje

Najčešći gosti su im Nijemci, pa zatim Poljaci ali i turisti iz Ujedinjenog Kraljevstva i Austrije. Pa iako su do sada bili poznati kao grad s najviše Mercedesa, možda će odsada biti prepoznati kao grad s najviše kuća za odmor.

