Ivan i Antonio su izmislili 'pametni ručnik': 'Podiže iskustvo treninga na višu razinu'

Jedne godine pobijedio je genijalni Albert Gajšak, koji je kasnije napravio seriju STEM igračaka. Jedne godine je pobijedio start-up iz Osijeka, koji danas proizvodi dronove i izvozi ih u cijeli svijet. Već tradicionalno u Direktu upoznajete inovatore koji su s domišljatim proizvodima pobijedili na natjecanju Idea Knockout, a od kojih mnogi kasnije ostvare iznimne uspjehe.

Vidjet ćemo hoće li tako biti i sa start-upom koji je pobijedio ove godine.

Gosti RTL Direkta kod Mojmire Pastorčić bili su Antonio Gergorić, CEO GYM3000.com-a i prvak Europe i svijeta u robotici Ivan Perko.

Što ste vi to pametno smislili? Što može taj pametni ručnik?

"Pametni ručnik podiže iskustvo treninga na višu razinu. Ima Fit Butler model, što znači da pomaže u treningu i pruža slobodu pokreta. Duple strane omogućuju higijenske značajke – siva strana je podložna strana za pod ili sprave, a druga je namijenjena za brisanje", kazao je Gergorić.

Dakle, on je zamišljen baš za teretanu?

"Tako je. Ručnik sadrži pasivni NFC tag koji omogućava personalizaciju. Kada se tag skenira, vodi korisnika na našu stranicu gdje može upisati ime, prezime, nadimak, adresu ili emoji."

Može li se prati na 90 stupnjeva? To je najvažnije pitanje.

"Naravno. Dizajniran je tako da životni ciklus elektronike prati životni ciklus tkanine, i čipu se ne može ništa dogoditi.

Je li ovaj proizvod dio longevity koncepta?

"Da, cilj je poboljšati iskustvo korisnika i dugoročno osigurati funkcionalnost i sigurnost proizvoda."

Ivane, nemam svaki dan u studiju europskog i svjetskog prvaka. Ti si ljetos osvojio sve što se da osvojiti u robotici. Kako je to izgledalo?

"Natječem se u kategoriji gdje roboti igraju autonomni nogomet. Robote apsolutno ne smijemo kontrolirati – dva naša robota igraju protiv dva robota iz druge zemlje, a pobjednik je onaj s najviše pobjeda. Uz to predajemo tehničku dokumentaciju i brinemo se da sve bude jasno pred stručnim žirijem", kaže Perko.

Zašto je baš XV. gimnazija – MIOC – toliko dominantna u takvim natjecanjima? I ti si njezin učenik, zar ne?

"Jesam, maturant sam, imam 17, skoro 18 godina. Tajna Mioca su profesori i okruženje. U školi su svi izvrsni i to vas tjera da budete najbolja verzija sebe, da nikad ne prestanete s učenjem i razvojem. Kompetitivno okruženje potiče maksimalan trud."

Pobjednici Idea Knockouta imaju priliku izlagati u Las Vegasu. Hoćete li tamo predstaviti pametni ručnik?

"Da, točno. Imali smo dugačak put do pobjede, a pred nama je još veći izazov – nastup na sajmu potrošačke elektronike (CES) u Las Vegasu. Nadamo se da ćemo tamo uspjeti zablistati kao što smo to učinili i na domaćem terenu."