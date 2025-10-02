Doznajemo novosti oko vojnog roka: Ovo će razveseliti one koji imaju priziv savjesti

IMA PROMJENA /

U petak se održava sjednica Vlade na kojoj će se naći prijedlog rebalansa državnog proračuna. Iz Vlade poručuju kako je osiguran novac za plaće, mirovine, socijalni dio i ključne projekte. A u drugom će se čitanju naći i izmjene obrambenih zakona kojima se uvodi temeljno vojno osposobljavanje u trajanju od dva mjeseca - koji kreće od iduće godine.

U odnosu na prvo čitanje, jasnije se definiraju prednosti pri zapošljavanju u državnim i javnim poduzećima za one koji će služiti vojni rok - ta će se odredba odnositi na zapošljavanje na neodređeno radno vrijeme.

"U odnosnu na prvo čitanje mijenja se to da oni koji imaju priziv savjesti idu u jedinice lokalne samouprave ili postrojbe civilne zaštite i oboje će imati naknadu za to - a također će pripadnici pravosudne policije biti oslobođeni od služenja vojne obveze", navodi Ivan Jušić, ravnatelj Uprave za ljudske potencijale Ministarstva obrane. Što je još novo u vojnom roku pogledajte u prilogu.