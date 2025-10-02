Kim naredio: Traže se plastični kirurzi i žene s neobično velikim grudima

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

MOOOLIM?! /

Sad nešto iz rubrike: čime se ovih dana bave diktatori. Kim Jong Un vodi rat protiv plastičnih kirurga i povećanja grudi. MOOOLIM!!!!

Sjevernokorejski vođa, pišu britanski mediji, želi zabraniti silikone, odnosno: antisocijalističke operacije povećanja grudi.

Osnovana je i posebna jedinica koja će tražiti plastične kiruge koji rade na crno ali i žene s neobično velikim grudima. Nakon čega sumnjivce zdravstveni djelatnici pregledavaju kako bi utvrdili jesu li prekršili zakon.

A kazna? Oni koji budu uhvaćeni mogli bi završiti u logorima za prisilni rad. Više u prilogu.