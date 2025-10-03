Rusi ispalili rakete u Baltičkom moru: Ministarstvo otkrilo što su bile mete

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

POGLEDAJTE VIDEO /

Rusko ministarstvo obrane objavilo je u petak video koji prikazuje ruski ratni brod kako izvodi vježbe protuzračne obrane u Baltičkom moru. Korveta ruske mornarice 'Oluja' ispalila je protuzračne rakete lansirane iz sustava Pantsir-M tijekom vježbi, s ciljem odbijanja simuliranog neprijateljskog zračnog napada, priopćilo je ministarstvo.

"Paljba je izvedena na zračne ciljeve korištenjem protuzračnog raketno-topovskog sustava Pantsir-M. Mete su bile rakete lansirane s obale u Kalinjingradskoj regiji", dodalo je ministarstvo.

Prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS, brodovi klase Karakurt Projekta 22800 poput 'Oluje' su višenamjenski raketni i topnički brodovi raspoređeni u ograničenim pomorskim zonama.