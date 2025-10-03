Zbunjeni Vučić nije znao gdje će sjesti: Pogledajte ove muke sa stolicom

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opet je imao problem sa sjedenjem, ovoga puta na samitu europskih lidera u Kopenhagenu.

Društvenim mrežama širi se snimka Vučića koji ulazi u prostoriju u kojoj se održava samit, svi prisutni su već su se smjestili, osim njega. Umjesto da sjedne na svoje mjesto, Vučić se osvrtao oko sebe kao da mu nije jasno ni gdje je došao ni gdje treba sjesti.

Zbunjeno se okretao, pogledom tražeći nekoga da mu pomogne, a kako nitko nije priskočio u pomoć, pokušao je sjesti na tuđu stolicu. No, odmah mu je rečeno da tu ne može sjesti jer je mjesto zauzeto. Iz organizacije samita kao da nisu znali što s njim. Konačno agoniju su završili tako što mu je netko donio stolicu.

Stalna blamaža i neverovatan propust našeg protokola. Tužni sirak među vihorove dok izgubljena savetnica Jović pokušava da nađe mesto za baskuznu figuru.

Nije smešno jer oni vode i uništavaju Srbiju 13 godina i zaista tako bude kad nesposobne i alave stavite da vode važne državne… pic.twitter.com/UmAHUUSKgq — Borko Stefanović (@BorkoStef) October 2, 2025

Video situacije objavio je Borko Stefanović, srpski pravnik i diplomat. "Stalna blamaža i nevjerojatan propust našeg protokola. Nije ni smiješno jer oni vode i uništavaju Srbiju 13 godine", napisao je na X-u.

