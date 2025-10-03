Objavljena imena ubijenih u terorističkom napadu na sinagogu: Ozlijeđeni se bore za život

Britanska policija imenovala je u petak dvojicu muškaraca ubijenih u jučerašnjem terorističkom napadu na sinagogu u Manchesteru, dok je vlada u prvim reakcijama obećala pojačati napore u borbi protiv antisemitizma.

Policija Velikog Manchestera objavila je da su Adrian Daulby (53) i Melvin Cravitz (66), obojica stanovnici grada u sjevernoj Engleskoj, ubijeni nakon što je Jihad Al-Shamie automobilom udario u skupinu ljudi ispred sinagoge Heaton Park Hebrew Congregation prije nego što je izbo muškarca.

Troje drugih osoba ostaje u bolnici s teškim ozljedama.

Ubojicu ustrijelili na mjestu događaja

Al-Shamieja je ubila policija sedam minuta nakon što su policajci obaviješteni o napadu u Crumpsallu u četvrtak ujutro, koji se dogodio na Jom Kipur, najsvetiji dan judaizma.

Tri osobe su uhićene zbog sumnje da su planirale teroristički napad u vezi s ubojstvima.

Policija Velikog Manchestera objavila je da su, iako formalna identifikacija još nije obavljena, obitelji Daulbyja i Cravitza, obojice iz Crumpsalla, obaviještene o smrti i ponuđena im je podrška službenika za vezu s obiteljima.

U petak ujutro, policija Velikog Manchestera potvrdila je da će dodatni policajci osigurati „visoku vidljivost“ policijskoj prisutnosti u sjevernom Manchesteru, Buryju i Salfordu unutar židovskih zajednica i oko sinagoga. Također će biti povećani posjeti lokalnim bogoslužjima, dodala je policija.

Vlada najavljuje borbu protiv antisemitizma

Britanska vlada obećala je u petak udvostručiti svoje napore u borbi protiv antisemitizma, u trenutku kada je britanska židovska zajednica stubokom potresena napadom u sinagogi u kojem su dvije osobe ubijene, a nekoliko teško ozlijeđeno. Vlada je taj napad okarakterizirala kao "teroristički čin".

Izraelska vlada optužila je Veliku Britaniju da je dopustila širenje antisemitizma po britanskim gradovima i na sveučilišnim kampusima nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. koji je izazvao izraelski rat u Gazi.

Policija je imenovala napadača kao Jihada al-Shamieja, 35-godišnjeg britanskog državljanina sirijskog podrijetla, kojeg su na mjestu događaja ustrijelili naoružani policajci.

Britanska ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood rekla je da razumije snagu osjećaja koje gaje sve strane u sukobu u Gazi, ali je rekla da je važno da se to ne prelije u napetosti na britanskim ulicama.

"Učinit ćemo sve što je potrebno kako bismo osigurali sigurnost naše židovske zajednice", rekla je Mahmood za Times Radio.

"Ljudi će vidjeti veću policijsku prisutnost u svim zajedničkim objektima, prvenstveno sinagogama, ali također i na drugim mjestima unutar zajednice.".

40 uhićenih u propalestinskim prosvjedima

U satima nakon napada u četvrtak održano je nekoliko propalestinskih prosvjeda u britanskim gradovima, a policija se sukobila s prosvjednicima ispred Downing Streeta, što je dovelo do 40 uhićenja.

Mahmood je rekla da su prosvjedi, koji su se dogodili samo nekoliko sati nakon napada, bili "nebritanski i nečasni".

"Pozvala bih sve koji razmišljaju o prosvjedu u sljedećih dan ili dva da jednostavno učine korak natrag, da se odmaknu i pokažu malo humanosti i ljubavi prema zajednici koja tuguje", rekla je ministrica.

