U New Yorku na ulicama traže uhićenje Netanyahua, a Trump tvrdi: ‘Možda imamo dogovor o Gazi

U trenutku dok je izraelski premijer Benjamin Netanyahu govorio u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda, u New Yorku su organizirani masovni propalestinski protesti.

Demonstranti su poručili da su hiljade Palestinaca u Gazi poginuli u napadima izvedenim uz podršku Sjedinjenih Američkih Država. Grupa okupljena na protestima pozvala je američkog predsjednika Donalda Trumpa da ne podrži Netanyahua.

Nosili su transparente s porukama "Đavo je ovdje", "Ukinite opsadu", "Gaza će biti slobodna" i "Uhapsite Netanyahua", dok su u isto vrijeme skandirali: "Oslobodite Gazu, oslobodite Palestinu".

Podsjetimo, brojne diplomate napustile su salu u trenutku kada je Netanyahu započeo svoj govor. Izraelski premijer tom prilikom otvoreno je negirao genocid u Gazi i poručio kako su svi napadi izraelske vojske na Bliskom istoku – legitimni.

Trump: 'Izgleda kao da imamo dogovor' o Gazi

Donald Trump je u međuvremenu izjavio je kako vjeruje da je možda postignut dogovor o okončanju rata u Gazi.

"Mislim da možda imamo dogovor o Gazi. Vrlo smo blizu dogovora i čini se da imamo dogovor", rekao je Trump novinarima prije ukrcavanja u Marine One u Bijeloj kući.

Dodao je da bi taj dogovor trebao "vratiti taoce" i istaknuo kako vjeruje da će to biti sporazum koji će okončati rat. Više detalja zasad nije iznio.

