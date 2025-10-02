Zabio se autom u ljude pa krenuo u napad nožem u sinagogi: Pojavila se uznemirujuća snimka

12.21 - Britanski premijer Keir Starmer poručio je da je “zgrožen napadom u sinagogi u Manchesteru” te naglasio da je “posebno strašno što se to dogodilo na Jom Kipur, najsvetiji dan u židovskom kalendaru”.

Dodao je da su njegove misli uz obitelji pogođenih i zahvalio hitnim službama i svim spasiocima.

Šire se dramatične snimke

12.17 - Društvenim mrežama širi se dramatična snimka nastala neposredno nakon što je policija ustrijelila napadača.

🚨BREAKING: Major incident outside a synagogue in Crumpsall, Manchester.



A man has allegedly drove into pedestrians, injuring three people, then exited the vehicle and stabbed another person.



Unconfirmed reports suggest the assailant may have a bomb.



Zabio se autom u ljude pa krenuo u napad nožem

12.00 - Policija je potvrdila da su ozlijeđene najmanje četiri osobe. Napadača je ustrijelila policija, a gradonačelnik je rekao kako se vjeruje da je ubijen.

Policija je priopćila da je u 9:31 po lokalnom vremenu zaprimila dojavu građanina koji je vidio kako automobil juri prema ljudima ispred sinagoge Heaton Park Hebrew Congregation na Middleton Roadu u Crumpsallu.

Tri minute kasnije policajci otvorili su vatru i ranili muškarca za kojeg se vjeruje da je napadač, a hitna pomoć je ubrzo stigla i zbrinjava četvero ozlijeđenih građana s ubodnim ranama i ozljedama od vozila. Policija poziva javnost da izbjegava područje dok traje intervencija.

Napad nožem u sinagogi

11.33 - U Manchesteru je u sinagogi Crumpsall došlo do napada nožem, a policija potvrđuje da je nekoliko osoba izbodeno.

Gradonačelnik Manchestera Andy Burnham nazvao je događaj “ozbiljnim incidentom” i pozvao građane da izbjegavaju područje. BBC također navodi da je “izgleda da je neposredna opasnost gotova”.

Policija je brzo reagirala te je prisutna na mjestu događaja, a istraga je u tijeku. Incident se dogodio na Jom Kipur, najsvetiji dan u židovskom vjerskom kalendaru. Na taj dan veliki broj Židova ide u sinagoge i posti.

Proglašen veliki izvanredni incident

Hitna služba Sjeverozapadne Engleske upravo je potvrdila da je u Crumpsallu, predgrađu Manchestera, proglašen veliki izvanredni događaj.

"Na temelju dojava o incidentu na Middleton Roadu u Crumpsallu, poslali smo svoje timove na mjesto događaja. Trenutno procjenjujemo situaciju i surađujemo s drugim službama hitne pomoći. Naš je prioritet osigurati da ljudi što brže dobiju potrebnu medicinsku pomoć", priopćeno je iz Hitne službe.