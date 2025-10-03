Veliki požar u rafineriji nafte: Šire se zastrašujuće snimke
Vatrogasci i policija požurili na mjesto događaja nakon dojava o eksploziji, a uzrok požara još uvijek nije poznat
U četvrtak navečer izbio je požar u rafineriji nafte Chevron u El Segundu, blizu Los Angelesa. Vlasti su pozvali građane da ostanu u svojim kućama, a u izjavi koja je objavljena nedugo nakon požara potvrdili su da nema neposredne prijetnje za sigurnost, javlja The Independent.
Policija u El Segundu objavila je da nema informacija o ozlijeđenim ili evakuacijama. Vatrogasci i policija požurili na mjesto događaja nakon dojava o eksploziji, a uzrok požara još uvijek nije poznat. Nadzornica okruga LA, Holly Mitchell, izjavila je za KCAL-TV da su vatrogasne ekipe uspjele ograničiti požar na jedan dio rafinerije.
El Segundo je primorski grad smješten oko 1,6 kilometara južno od međunarodne zračne luke Los Angeles. Rafinerija se prostire na otprilike 3,9 četvornih kilometara i ima više od 1770 kilometara cjevovoda. Rafinerija, koja je u pogonu od 1911. godine, može preraditi do 290.000 barela sirove nafte dnevno, uključujući benzin, mlazna i dizelska goriva.
POGLEDAJTE VIDEO: Doznajemo novosti oko vojnog roka: Ima nekih promjena u odnosu na prvo čitanje zakona