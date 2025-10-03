Veliki požar u rafineriji nafte: Šire se zastrašujuće snimke

U četvrtak navečer izbio je požar u rafineriji nafte Chevron u El Segundu, blizu Los Angelesa. Vlasti su pozvali građane da ostanu u svojim kućama, a u izjavi koja je objavljena nedugo nakon požara potvrdili su da nema neposredne prijetnje za sigurnost, javlja The Independent.

Watch: #LosAngeles | A massive explosion has just rocked the Chevron oil refinery in El Segundo, California—just south of Los Angeles International Airport triggering a large-scale fire that's visible for miles.

(Videos Courtesy: X)#LosAngles #Fire pic.twitter.com/tu9tF7oBgp — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) October 3, 2025

Policija u El Segundu objavila je da nema informacija o ozlijeđenim ili evakuacijama. Vatrogasci i policija požurili na mjesto događaja nakon dojava o eksploziji, a uzrok požara još uvijek nije poznat. Nadzornica okruga LA, Holly Mitchell, izjavila je za KCAL-TV da su vatrogasne ekipe uspjele ograničiti požar na jedan dio rafinerije.

BREAKING 🚨🚨#ElSegundo/#California



More videos of the MASSIVE EXPLOSION and fireball at the Chevron Refinery tonight. Looks like multiple areas of the plant are on fire. A multi agency response from across LA County is responding and surrounding areas are being evacuated.… pic.twitter.com/YQQGNcip5N — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) October 3, 2025

El Segundo je primorski grad smješten oko 1,6 kilometara južno od međunarodne zračne luke Los Angeles. Rafinerija se prostire na otprilike 3,9 četvornih kilometara i ima više od 1770 kilometara cjevovoda. Rafinerija, koja je u pogonu od 1911. godine, može preraditi do 290.000 barela sirove nafte dnevno, uključujući benzin, mlazna i dizelska goriva.

DisasterVision: A massive fire has erupted overnight at the Chevron El Segundo Oil Refinery right outside Los Angeles, California.

📡 What We Know: The LA County Fire Department is on scene. No injuries or evacuations have been reported. This is a developing story. pic.twitter.com/kU9rKAraIW — John Cremeans (@JohnCremeansX) October 3, 2025

POGLEDAJTE VIDEO: Doznajemo novosti oko vojnog roka: Ima nekih promjena u odnosu na prvo čitanje zakona