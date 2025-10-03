Garcia komentirao situaciju koja je uzburkala duhove u Hrvatskoj

UOČI VUKOVARA /

Nogometaši Hajduka posvećeni su SHNL-u. U 9. kolu morat će igrati bez ozlijeđenog Marka Livaje. U subotu ih čeka gostovanje kod Vukovara 1991 na vinkovačkom stadionu, a uz kapetana Livaju, strateg Bilih Gonzalo Garcia, neće moći računati niti na Bambu, Durdova, a od prije nema ni Skelina. Gonzalo Garcia je u četvrtak na pressici komentirao i stuaciju s VAR-om protiv Lokomotive prošle nedjelje, koja je uzburkala duhove u Hrvatskoj.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.