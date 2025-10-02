EUROPSKI PLAVI /

Nema stajanja! Dinamu masovno porasle šanse za plasmanom u drugi krug

Foto: Milan Rasic/pixsell

Dinamo je prvi na tablici Europske lige s maksimalnih šest bodova i gol-razlikom 6:2

2.10.2025.
23:51
Sportski.net
Milan Rasic/pixsell
Dinamo je još jednom svojim navijačima pružio europsku večer za pamćenje. Dinamo nije dobro ušao u utakmicu i primo je gol u 14. minuti kada je zabio Saied Abu Farchi zabio za vodstvo Maccabija. Ipak, samo pet minuta kasnije već je bilo 1:2. Mateo Lisica i Dejan Ljubičić zabili su za preokret, a Austrijanac je bio strijelac i u drugom poluvremenu i stavio za konačnih 1:3.

Dinamo je prvi na tablici Europske lige s maksimalnih šest bodova i gol-razlikom 6:2. Dinamo su time porasle šanse za plasmanom u drugi krug Europske lige. Vrijedna analitička stranica Football Meets Data izračunala je da si je Dinamo nakon drugog kola popravio šanse za mjestom u 24 za 22 posto. Više je profitirao samo Ferencvaros koji si je popravio šanse za 30 posto. 

 

 

I što se tiče top osam mjesta koje vodi izravno u osminu finala bez dodatne playoff runde, Dinamo si je povećao šanse. I to za 14 posto. Dinamo će, već sad je jasno, teško ispustiti top 24, a ima dobre šanse biti među osam najboljih. To bi bio ogroman posao.

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Jovičić uživo iz Bačke Topole: Dinamo i Maccabi u nesvakidašnjim uvjetima

DinamoEuropska Liga
