Nema stajanja! Dinamu masovno porasle šanse za plasmanom u drugi krug

Dinamo je još jednom svojim navijačima pružio europsku večer za pamćenje. Dinamo nije dobro ušao u utakmicu i primo je gol u 14. minuti kada je zabio Saied Abu Farchi zabio za vodstvo Maccabija. Ipak, samo pet minuta kasnije već je bilo 1:2. Mateo Lisica i Dejan Ljubičić zabili su za preokret, a Austrijanac je bio strijelac i u drugom poluvremenu i stavio za konačnih 1:3.

Dinamo je prvi na tablici Europske lige s maksimalnih šest bodova i gol-razlikom 6:2. Dinamo su time porasle šanse za plasmanom u drugi krug Europske lige. Vrijedna analitička stranica Football Meets Data izračunala je da si je Dinamo nakon drugog kola popravio šanse za mjestom u 24 za 22 posto. Više je profitirao samo Ferencvaros koji si je popravio šanse za 30 posto.

📈 Winners and 📉 Losers of 🟠 UEL Matchday 2



➕ Biggest increase in chances for Top 2⃣4⃣:



+30% 🇭🇺 Ferencvaros

+22% 🇭🇷 Dinamo Zagreb

+16% 🇳🇴 Brann

+16% 🇨🇭 Basel

+13% 🇦🇹 Sturm Graz

+12% 🇨🇿 Viktoria Plzen

+12% 🇩🇰 Midtjylland

...



➖ Biggest decrease in chances for Top 2⃣4⃣:



-21%… pic.twitter.com/iLxeDEQgVL — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 2, 2025

I što se tiče top osam mjesta koje vodi izravno u osminu finala bez dodatne playoff runde, Dinamo si je povećao šanse. I to za 14 posto. Dinamo će, već sad je jasno, teško ispustiti top 24, a ima dobre šanse biti među osam najboljih. To bi bio ogroman posao.

