Srbin se poklonio Dinamu pred čitavom Europom

Trener Maccabi Tel Aviva, Žarko Lazetić, nije krio poštovanje prema Dinamu nakon utakmice Europske lige u Bačkoj Topoli. Srpski stručnjak pohvalio je Dinamo za kvalitetu u napadu, ali nije mogao izbjeći razočaranje što njegova momčad nije uspjela zaustaviti sjajnu realizaciju Dinama, koji je pobijedio rezultatom 3-1 i preuzeo čelnu poziciju na ljestvici.

Čestitao bih Dinamu na pobjedi. Pokazali su vrhunsku kvalitetu u zabijanju, zabili su tri gola iz šest udaraca, što je vrhunski. Žarko Lazetić.

"Čestitao bih Dinamu na pobjedi. Pokazali su vrhunsku kvalitetu u zabijanju, zabili su tri gola iz šest udaraca, što je vrhunski. Mi smo igrali jako dobro, kontrolirali smo stvari jako dobro. Golovi su stigli iz vrhunskih udaraca, mi smo kreirali više nego dovoljno za ovakav tip utakmice, a nismo zadržali momentum nakon što smo zabili prvi. Nakon toga su se ohrabrili, čekali i kaznili nas trećim golom. Bilo je to dobro od njih, a mogu čestitati i svom timu na svemu što su pokazali danas", izjavio je Lazetić nakon utakmice na pressici.

Dodao je kako njegova momčad nije imala dobru kontrolu igre, nije baš ni stvarala prilike, nije uspjela održati momentum nakon što je zabio Maccabi Tel Aviv prvi gol u 14. minuti.

"Nismo zadržali momentum, a nakon toga su se ohrabrili i kaznili nas trećim golom", rekao je Lazetić, pohvalivši i tim za sve što su pokazali u ovom susretu.

Lazetić je naglasio da su njegovom timu nedostajali oštrina i preciznost u završnici, posebno u zadnjoj trećini terena.

"U prvom poluvremenu tri smo puta došli u dobru poziciju sa strane, ali nismo se dobro kretali i pronalazili pozicije za gol", priznao je trener Maccabija, dodajući kako obrambeni problemi njegovog tima također nisu pomogli u ostvarivanju boljeg rezultata.

Taktička postavka Dinama također je iznenadila Lazetića...

"Iznenađen sam da su bili u srednjoj zoni, očekivao sam da nas više pritisnu. Dosta smo to dobro kontrolirali, ali očekivao sam više od njih s loptom", kazao je.

Trener Maccabija primijetio je da su dinamovci u ovom susretu više igrali u tranziciji i koristili duge lopte prema napadaču Belji, što mu je bilo iznenađujuće, jer su u nekim drugim utakmicama bili dominantniji. Iako fizički snažna momčad, Maccabi nije uspio naći način za zaustaviti Dinamo, koji je dokazao svoju kvalitetu i iskoristio svaku priliku.

Za Maccabi, sve to znači težak poraz i potrebu za analizom igre, ali i pohvalu Dinamu za njihov uspjeh u Bačkoj Topoli.

