Policija pooštrava kontrolu električnih romobila: Oduzimanje vozila i prijave roditeljima

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

RESTRIKTIVNIJI PRISTUP /

Policija pokreće akciju kako bi zaustavili rastući broj nesreća djece na električnim romobilima. I to oduzimanjem romobila i prijavama roditeljima! Opasne dvokotače s kojih se često skidaju blokade da bi bili brži, oduzimaju zasad kod ekstremnih situacija kršenja zakona.

Petrinjska policija ovoga je tjedna zatekla maloljetnika kako upravlja električnim romobilom bez zaštitne kacige, reflektirajućeg prsluka i svjetala, dok je na romobilu prevozio drugog maloljetnika. Romobil je privremeno oduzet, a protiv roditelja će biti izdan obavezni prekršajni nalog te slijedi obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad.

O svim detaljima reporter RTL- a Danas Boris Mišević razgovarao je s Goranom Medićem, pomoćnikom načelnika 2. Postaje prometne policije Zagreb. Cijeli razgovor pogledajte u videu