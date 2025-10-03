Hrvati otkrili što misle o smanjenju kazne Zavadlavu: 'Ovo je previše, evo koliko bi bilo u redu'

Visoki kazneni sud smanjio je zatvorsku kaznu Filipu Zavadlavu.

Umjesto 40, u zatvoru će provesti 35 godina. Sud je djelomično prihvatio žalbu Zavadlava, koji je osuđen zbog trostrukog ubojstva u siječnju 2020. u Splitu. Žrtve je na ulici upucao iz automatske puške.

Visoki kazneni sud ocijenio je kako je prvostupanjska kazna od 40 godina bila prestroga. Procijenili su da će svrha kažnjavanja, generalna i specijalna prevencija, kao i društvena osuda biti ostvarena i jedinstvenom kaznom od 35 godina zatvora.

"Nismo zadovoljni, s obzirom na to da se moj branjenik branio na način da on nije počinio kazneno djelo. S druge strane, smatramo da u spisu nema dovoljno dokaza koji nesumnjivo potvrđuju da bi on bio taj koji bi bio uključen u taj zločin", rekao je Zavadlavov odvjetnik Toni Vukičević. Dodaje da je sljedeća instanca Vrhovni sud. "S obzirom na to da se radilo o presudi koja je u sebi uključivala dugotrajnu zatvorsku kaznu, zakon pruža još jednu žalbenu mogućnost", izjavio je Vukičević.

"On je na svojoj koži najbolje osjetio trulost i tromost institucija, sve promašaje i zablude ove države", tvrdi Deajn Durtović.

"Spasio je puno njih od dilera, a svoj život vjerojatno. Treba ga osloboditi", smatra Liljana Miljuš. "Ne može ga se osloboditi jer je ubio. Međutim, s obzirom na okolnosti, smatram da je ovo previše. Po pet godina za svakoga bi bilo u redu", napisala je Andrijana Šeper.

"40 ili 35 zasluženo, oduzeo je tri života zbog iste stvari koju su on i njegov brat radili, konzumirali i dilali drogu. Koliko su oni mladih i njihovih porodica unesrećili!", kaže Žarko Vidak.