Pitali smo vas što kažete na smanjenje kazne Filipu Zavadlavu: Evo odgovora

'PITAMO VAS' /

Visoki kazneni sud smanjio je zatvorsku kaznu Filipu Zavadlavu.

Umjesto 40, u zatvoru će provesti 35 godina. Sud je djelomično prihvatio žalbu Zavadlava, koji je osuđen zbog trostrukog ubojstva u siječnju 2020. u Splitu. Žrtve je na ulici upucao iz automatske puške.

U rubrici Net.hr-a "Pitamo vas", pitali smo jeste li iznenađeni smanjenjem kazne. Donosimo neke vaše odgovore s Facebook stranice Net.hr-a.