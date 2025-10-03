STANJE VISOKE PRIPRAVNOSTI /

Hrvat svjedočio kaosu u Münchenu: 'Nikad se ništa slično nije dogodilo'

Val dojava o dronovima sinoć je zatvorio Međunarodnu zračnu luku u Münchenu

Njemačka je u stanju visoke pripravnost nakon što je već nekoliko europskih zemalja izvijestilo o misterioznim upadima u njihov zračni prostor. 

Rano ujutro aerodrom je ponovno otvoren, a na njemu već dugi niz godina radi i Hrvat Marijo Šušnjara. 'Ovo što se sinoć dogodilo je prva vijest u svim medijima i u Bayernu. Već dugo godina radim vezano za aerodrom i nikada se ništa slično nije dogodilo. Čuo sam se s kolegama i kažu da je sve sada pod kontrolom', rekao nam je Šušnjara.

3.10.2025.
19:27
Nikolina Matošević
