Hrvat svjedočio kaosu u Münchenu: 'Nikad se ništa slično nije dogodilo'

STANJE VISOKE PRIPRAVNOSTI /

Val dojava o dronovima sinoć je zatvorio Međunarodnu zračnu luku u Münchenu.

Njemačka je u stanju visoke pripravnost nakon što je već nekoliko europskih zemalja izvijestilo o misterioznim upadima u njihov zračni prostor.

Rano ujutro aerodrom je ponovno otvoren, a na njemu već dugi niz godina radi i Hrvat Marijo Šušnjara. 'Ovo što se sinoć dogodilo je prva vijest u svim medijima i u Bayernu. Već dugo godina radim vezano za aerodrom i nikada se ništa slično nije dogodilo. Čuo sam se s kolegama i kažu da je sve sada pod kontrolom', rekao nam je Šušnjara.

Više pogledajte u prilogu