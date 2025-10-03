Khabib je sigurno ponosan: Ovako je Nurmagomedov 'zauzdao' žilavog Irca i uzeo titulu

RAT U KAVEZU /

Coca-Cola Arena u Dubaiju bila je poprište iščekivanog revanša za PFL-ov naslov u lakoj kategoriji. U glavnoj borbi večeri PFL Champions Series 2 eventa, neporaženi prvak Usman Nurmagomedov ponovno se suočio s irskim izazivačem Paulom Hughesom i pobijedio jednoglasnom sudačkom odlukom. Peta runda bila je vrhunac drame. Slučajan sudar glavama otvorio je posjekotinu iznad oka Nurmagomedova, no borba je nastavljena. U posljednjoj minuti, Nurmagomedov je uspio srušiti Hughesa i osigurati ključnu kontrolu na podu do samog zvona.

