RAT U KAVEZU /

Khabib je sigurno ponosan: Ovako je Nurmagomedov 'zauzdao' žilavog Irca i uzeo titulu

Coca-Cola Arena u Dubaiju bila je poprište iščekivanog revanša za PFL-ov naslov u lakoj kategoriji. U glavnoj borbi večeri PFL Champions Series 2 eventa, neporaženi prvak Usman Nurmagomedov ponovno se suočio s irskim izazivačem Paulom Hughesom i pobijedio jednoglasnom sudačkom odlukom. Peta runda bila je vrhunac drame. Slučajan sudar glavama otvorio je posjekotinu iznad oka Nurmagomedova, no borba je nastavljena. U posljednjoj minuti, Nurmagomedov je uspio srušiti Hughesa i osigurati ključnu kontrolu na podu do samog zvona.

PGL MENA 3 u Dubaiju pogledajte na Voyo

3.10.2025.
23:47
SPORTSKI.NET
