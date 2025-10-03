Evo kad i gdje gledati brutalni borilački događaj kojeg čeka čitav svijet

Pripremite se za MMA spektakl koji čeka čitav borilački svijet! U petak, 3. listopada 2025., svjetska borilačka elita okuplja se u Coca-Cola Areni u Dubaiju na događaju PFL Champions Series 3. U centru pažnje je dugo iščekivani revanš za titulu svjetskog prvaka u lakoj kategoriji između neporaženog dagestanskog fenomena Usmana Nurmagomedova i irskog ratnika Paula "Big News" Hughesa. Njihov prvi okršaj u siječnju bio je epska bitka koja je podigla prašinu i ostavila fanove bez daha, a sada je vrijeme za konačni obračun. Cijeli događaj, prepun akcije i adrenalina, moći ćete pratiti ekskluzivno u prijenosu UŽIVO od 17.30 na platformi VOYO.

Revanš koji se čekao

Sve je spremno za povijesni okršaj. Službeno vaganje potvrdilo je da su oba borca na savršenoj težini od 70.3 kg (155.0 lbs), čime su otklonjene sve prepreke za borbu za pojas. Njihov prvi susret, također u Dubaiju, završio je pobjedom Nurmagomedova većinskom odlukom sudaca, no ishod je bio toliko tijesan da je revanš postao neizbježan. Mnogi analitičari, uključujući i legendarnog bivšeg borca Dana Hardyja, opisali su tu borbu kao jednu od najboljih u 2025. godini.

"Bilo je toliko drame. Atmosfera u areni bila je podijeljena, a napetost se osjećala i u kutovima boraca – mogli ste vidjeti Khabiba kako glumi gušenje u kutu", izjavio je Hardy za BBC Sport.

"Imali smo niske udarce, sudare glavama koji su utjecali na tijek borbe. Taj meč imao je sve što želite od prve borbe i stvorio je savršenu podlogu za revanš."

Hardy smatra da je ovo najveća borba koju je Professional Fighters League (PFL) ikada organizirao, opisujući je kao "legitimnu svjetsku bitku između dvojice boraca koji mogu bez problema ući u top 10 na svijetu". Hughes je u prvom meču iznenadio mnoge, pa i samog prvaka, svojom nevjerojatnom samouvjerenošću, tehnikom i obranom od rušenja, gurnuvši Nurmagomedova do krajnjih granica kao nitko prije.

Hughesova vatra osvete

Dok je nakon prve borbe vladao obostrani respekt, odnos između dvojice boraca drastično se promijenio. Paul Hughes tvrdi da su Nurmagomedov i njegov tim aktivno pokušavali izbjeći revanš, što je u njemu probudilo novi plamen.

"Definitivno bih imao više poštovanja prema njemu da je odmah rekao:

"Želim ovaj revanš'", izjavio je Hughes za MMA Fighting.

"Činjenica da je pokušavao odugovlačiti i spriječiti da se borba dogodi umanjila je moje poštovanje. Ali ako ništa drugo, to je samo dodalo gorivo na moju vatru da pobijedim tog čovjeka."

Hughes nije sjedio prekriženih ruku. Prihvatio je borbu na domaćem terenu u Belfastu protiv Brune Mirande i uništio ga za samo 43 sekunde, dokazavši svima da zaslužuje novu priliku za titulu. Irac je uvjeren da je već u prvoj borbi bio na korak do pobjede i da ga je samo nesretan slučaj spriječio da završi prvaka.

"Mislim da sam ga imao na rubu poraza. Da se nije dogodio onaj sudar glavama krajem četvrte runde, nakon kojeg je dobio tri minute za oporavak, vjerujem da bih ga završio te večeri", samouvjereno tvrdi Hughes. "Ovaj put, znam sa sigurnošću, on neće izdržati pet rundi. Sve što trebate je pogledati posljednjih deset sekundi prve borbe i govor tijela nakon zvona. To vam govori sve."

U slučaju pobjede, Hughes je već najavio da je spreman za trilogiju, ali pod jednim uvjetom – da se treća borba održi na stadionu u njegovom Belfastu.

Neporaženi prvak po pritiskom

S druge strane, Usman Nurmagomedov (19-0, 1 NC) ulazi u kavez s teretom neporaženog prvaka i reputacijom jedne od najvećih zvijezda dagestanske borilačke škole. Iako je pobijedio u prvom meču, način na koji ga je Hughes namučio sigurno je bio poziv na buđenje.

Dan Hardy vjeruje da je Usman bio iznenađen Hughesovom samouvjerenošću i da će ovaj put ući u borbu s potpuno drugačijim pristupom. "Mislim da Usman neće imati izbora. Vjerujem da ga je Khabib nakon prve borbe odveo natrag u planine Dagestana i proveo kroz pakleni trening kamp", analizira Hardy. "Taj je kamp poznat po nevjerojatnoj kondiciji, tempu hrvanja i sposobnosti da potpuno dominiraju protivnicima. Očekujem da će Usman puno više hrvati i da će mu kondicija biti na još višoj razini."

Za Nurmagomedova, ovo nije samo obrana titule. Ovo je prilika da ušutka kritičare, dokaže da je prva pobjeda bila zaslužena i da pokaže svijetu da je zaista nedodirljivi vladar lake kategorije.

Spektakl

Iako je revanš Nurmagomedova i Hughesa u centru pažnje, PFL Champions Series 3 donosi program prepun vrhunskih borbi.

U sunaslovnoj borbi večeri čeka nas još jedan okršaj za titulu i još jedan revanš. U poluteškoj kategoriji, prvak Corey "Overtime" Anderson brani pojas protiv opasnog Dovleta "Turkic Power" Yagshimuradova. Njih dvojica već su se susreli 2021. godine pod okriljem Bellatora, kada je Anderson slavio tehničkim nokautom u trećoj rundi.

Ostatak glavnog programa također obećava vatromet u kavezu:

Bantam kategorija: Magomed Magomedov vs. Sergio Pettis

Laka kategorija: Archie Colgan vs. Jay-Jay Wilson

Catchweight (do 63.5 kg): Jack Cartwright vs. Caolan Loughran

Cijeli događaj jamči nezaboravnu noć za sve ljubitelje slobodne borbe, a vi imate priliku biti dio povijesti.

Ne propustite najiščekivaniji revanš godine. Hoće li Usman Nurmagomedov obraniti svoj savršeni omjer i potvrditi dominaciju, ili će Paul Hughes ispuniti svoje obećanje, osvetiti se i ponijeti pojas prvaka kući u Irsku? Odgovore saznajte u petak, 3. listopada, kada PFL Champions Series 3 stiže ekskluzivno na VOYO!

