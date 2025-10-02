Sudar titana u Dubaiju: Nurmagomedov brani pojas u revanšu godine

Ovaj petak, 3. listopada, MMA svijet gledat će prema Coca-Cola Areni u Dubaiju, gdje će se održati jedan od najiščekivanijih revanša godine. Neporaženi PFL prvak lake kategorije, Usman Nurmagomedov, ponovno će odmjeriti snage s irskim izazivačem Paulom Hughesom. Ulog nije samo pojas, već i iskupljenje nakon njihovog epskog prvog sraza koji je podigao ljestvicu za sve buduće borbe.

Nezavršeni posao iz siječnja

Njihov prvi susret u siječnju jednoglasno je opisan kao "kandidat za borbu godine". Nurmagomedov (19-0, 1 NC), rođak legendarnog Khabiba, slavio je tijesnom većinskom odlukom sudaca, unatoč oduzetom bodu zbog slučajnog sudara glavama. Hughes (14-2) od tada tvrdi da je učinio dovoljno za pobjedu i da su suci pogriješili. "U srcu sam osjećao da sam pobijedio," izjavio je Hughes, dodajući kako ga je taj poraz samo dodatno motivirao i naučio više nego mnoge pobjede.

Hughes: Samopouzdanje kao glavno oružje

Bivši analitičar i borac Dan Hardy ističe kako je Hughesovo nevjerojatno samopouzdanje ključni faktor. "To samopouzdanje je uzdrmalo i AJ McKeeja i Usmana. Nurmagomedov vjerojatno nije navikao na takav pristup," smatra Hardy. Hughes, koji je u PFL stigao kao prvak Cage Warriorsa i šokirao svijet pobjedom nad bivšim Bellatorovim prvakom McKeejem, ne skriva svoje namjere. "Dolazim uzeti ono što je moje," poručio je prvaku.

Što nas čeka u kavezu?

Očekuje se drugačija taktička bitka. Analitičari vjeruju da će tim Nurmagomedov inzistirati na dominantnijem hrvanju kako bi izbjegli neizvjesnu sudačku odluku. S druge strane, Hughes obećava još agresivniji i oštriji pristup. Borba je najavljena kao možda i najveći meč u povijesti organizacije, a pobjednik će se potvrditi kao jedan od najboljih boraca svijeta u lakoj kategoriji.

Glavni dio programa počinje u poslijepodnevnim satima po našem vremenu, a osim glavne borbe večeri, gledatelje očekuje i okršaj za titulu u poluteškoj kategoriji između Coreyja Andersona i Dovletdzhana Yagshimuradova.

