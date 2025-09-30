Borilački spektakl u Dubaiju: Nurmagomedov brani naslov protiv Hughesa

PFL (Professional Fighters League) nastavlja sa spektakularnim borbama. Nova priredba PFL Champions Series: Road to Dubai – The Rematch održati u petak, 3. listopada, u Coca-Cola Areni u Dubaiju. Događaj predvodi dvostruka borba za naslov prvaka, a gledati cijeli event možete na platformi VOYO, gdje god se nalazili.

Program počinje u 17:30 po srednjoeuropskom vremenu sa sedam uvodnih borbi. Najzanimljiviji dvoboj donosi obračun u teškoj kategoriji između bivših olimpijskih hrvača, neporaženog Iranca Pouye Rahmanija (4-0) i također neporaženog Tunižanina Slima Trabelsija (8-0). Uvodnu kartu dodatno začinjava dugo očekivani meč nakon gotovo sedam godina, Zubaira Tukhugov (20-6-1) konačno će se sučeliti s Artemom Lobovim (14-15-1).

Glavni dio carda donosi pet borbi, a večer predvodi okršaj za naslov svjetskog prvaka lake kategorije, neporaženi prvak Usman Nurmagomedov (19-0, 1 NC) branit će pojas protiv Irca Paula Hughesa (14-2). U sunaslovnoj borbi večeri, bivši prvak poluteške kategorije Bellatora Corey Anderson (19-6) ulazi u ring protiv aktualnog PFL prvaka iz 2024. Dovleta Yagshimuradova (25-7-1) u borbi za svjetsku titulu.

