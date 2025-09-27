Borilački spektakl u Rijadu bio je večer dominacije, kontroverzi i mladih nada

U uzavreloj atmosferi The Arene u Rijadu, Saudijska Arabija, održan je treći ovosezonski event PFL MENA, koji je donio polufinalne okršaje u četiri težinske kategorije. Borci iz velter, lake, perolake i bantam kategorije borili su se za prestižno mjesto u finalu druge sezone, gdje će imati priliku osvojiti naslov prvaka i značajnu novčanu nagradu. Večer je bila ispunjena spektakularnim završnicama, dominantnim izvedbama i jednim od najneobičnijih trenutaka u povijesti promocije.

Alaqraa 'Bljeskom' do Finala za 21 Sekundu

Glavna borba večeri između Mohammada Alaqrae i Aymana Galala u velter kategoriji završila je prije nego što se publika uspjela udobno smjestiti. Alaqraa (9-1) je od prve sekunde krenuo silovito i nakon samo 21 sekunde borbe plasirao razoran kosi udarac nogom (oblique kick) u koljeno svog protivnika. Galal (4-2) se uz bolnu grimasu srušio na pod, a njegovo koljeno je očigledno popustilo. Alaqraa je iskoristio trenutak i nastavio s udarcima na podu dok sudac Sam Amidi nije bio prisiljen prekinuti borbu.

POGLEDAJTE VIDEO: Glavna borba večeri trajala manje od minute i imala neočekivan kraj

Ovom munjevitom pobjedom, Alaqraa je osigurao svoje drugo uzastopno finale PFL MENA turnira. Prošle sezone zaustavljen je u finalu tehničkim nokautom, no ove godine, kako kaže, potpuno je fokusiran i spreman dokazati da je bolji od svog idućeg protivnika, Badreddinea Dianija.

Šok u Lakoj Kategoriji: Neporaženi Fahmi 'Ugušio' Prvaka

Jedno od najvećih iznenađenja večeri priredio je neporaženi Mohammad Fahmi (6-0) koji je detronizirao prošlogodišnjeg prvaka lake kategorije, Mohsena Mohammadseifija (8-3). Fahmi je od početka nametnuo svoj tempo, brzo srušio prvaka na pod i superiornom grappling tehnikom kontrolirao borbu. Nakon što je prešao u dominantnu poziciju i zauzeo leđa, Fahmi je strpljivo tražio priliku za završnicu. Manje od minute prije kraja prve runde, uspio je zaključati gušenje s leđa (rear-naked choke) i prisiliti Mohammadseifija na predaju. Ovim impresivnim nastupom, Fahmi je poslao jasnu poruku svom budućem protivniku u finalu, Salahu Edineu Hamliju, koji je borbu pratio uživo uz kavez.

Nevjerojatna Drama: Od Slavlja do Šoka u Nekoliko Sekundi

Borba u velter kategoriji između Badreddinea Dianija i Amira Fazlija donijela je trenutak koji će se dugo pamtiti. Nakon tri iscrpljujuće runde, spiker u kavezu proglasio je Fazlija pobjednikom podijeljenom sudačkom odlukom. Iranac je počeo slaviti osvetu za prethodni poraz i plasman u finale, no njegova radost bila je kratkog vijeka. Ubrzo su borci pozvani natrag na sredinu kaveza gdje je, nakon konzultacija sudaca, objavljeno da je došlo do pogreške pri čitanju kartica. Pobjeda je, zapravo, pripala Badreddinu Dianiju (10-4), koji je tako po drugi put svladao Fazlija (7-4) i osigurao svoje mjesto u finalu protiv Alaqrae. Za Fazlija je to bio jedan od najtežih poraza u karijeri, obilježen rijetko viđenom dramom.

Finalisti Potvrdili Svoj Status

Ostatak večeri obilježile su dominantne predstave boraca koji su potvrdili svoj status favorita i osigurali finala.

Yanis Ghemmouri je u perolakoj kategoriji potpuno neutralizirao opasnog udarača Izzeddinea Al Derbanija. Ghemmouri (13-3) je koristio superiorno hrvanje, kontrolirao borbu na podu tijekom sve tri runde i zasluženo slavio jednoglasnom sudačkom odlukom. U finalu ga čeka Islam Reda.

Islam Reda (14-1) je također hrvanjem i radom u klinču izdominirao Tahu Bendaouda, osiguravši pobjedu jednoglasnom odlukom sudaca i produživši svoj pobjednički niz na osam borbi.

Nawras Abzakh (14-6) je u bantam kategoriji "izbacio iz cipela" Moktara Benkacija, kontrolirajući ga na podu tijekom cijele borbe i osiguravši pobjedu jednoglasnom odlukom. Za finale će se boriti protiv Islama Youssefa.

Salah Eddine Hamli (10-0) je u lakoj kategoriji zadržao svoj savršeni omjer, završivši Souhila Tairija gušenjem (arm-triangle choke) u trećoj rundi.

POGLEDAJTE VIDEO: Sjajan potez i prekid na PFL-ovom spektaklu

Mlada saudijska zvijezda, 23-godišnji Malik Basahel (2-0), ukrao je dio showa u muha kategoriji. Nakon što je uhvatio protivnikov udarac nogom, ekspresno je srušio Ahmeda Mostafu, zauzeo mu leđa i završio borbu gušenjem u drugoj rundi, pokazavši zrelost daleko ispred svojih godina.

