Napao MMA borce u teretani pa nakon neviđene masovne potjere dobio teške batine! Sudjelovao i Bojković?

Sulude akcijske scene odigrale su se u jednoj beogradskoj teretani u kojoj su trenirali MMA borci.

Kako pišu tamošnji mediji, Nenad D. (35) teško je ozlijeđen kada je bez provokacije oko 18 sati ušao u poznatu teretanu i poprskao MMA borce suzavcem, a zatim pobjegao. Nije međutim stigao daleko već su ga borci ubrzo sustigli i obračunali se s njim.

Prije no što ih je poprskao vikao je kako će ih izbosti nožem, a nakon iznenadnog napada, uslijedila je potjera ulicama i žestoka tučnjava u trgovini satovima, gdje je Nenad D. utrčao pokušavajući se sakriti od bijesnih MMA boraca.

Policija je po dolasku mislila kako borci tuku vlasnika i prodavača satova, koji se pokušao i dalje braniti suzavcem, no Nenad D. se ubrzo našao na podu nakon brojnih udaraca šakama, nogama, ali i palicama.

Navodno je među borcima bio i poznati borac Marko Bojković koji je dao izjavu policiji o tome što se dogodilo i što je prethodilo tučnjavi, a zanimljivo, Nenad D. je policiji izjavio kako je prolazio pored teretane i da su ispred nje stajali mladići i provocirali ga, zbog čega se odlučio s njima obračunati.

