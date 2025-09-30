Mlada FNC-ova zvijezda pokazala svoj drugi talent: Pogledajte kako imitira

Nedavno je u Podcastu Net.hr-a gostovala FNC-ova mlada zvijezda Fran Luka Đurić. Fran Luka je već sada je zvijezda FNC-a, a mnogi ga smatraju ponajvećim MMA talentom na ovim prostorima.

U podcastu je govorio o svojoj karijeri, počecima u MMA-u, a prvi je puta javno govorio o Touretteovom sindromu kojeg ima. "a bih to opisao kao neku kombinaciju hiperaktivnosti i tikova. Do tog sindroma dolazi zbog viška dopamina u mozgu. Eto, moj djed pokojni je imao manjak dopamina. Ja imam višak dopamina i eto, sad al ja bih to opisao kao kombinaciju tikova i hiperaktivnosti. Baš osjećam da imam višak energije. Na svu sreću ja to mogu kontrolirati", rekao je između ostalog Fran Luka.

Fran Luka je otkrio kako posjeduje i talent imitiranja. U tome mu pomaže spomenuti sindrom i višak energije koji ima. U podcastu nam je pokazao kako izgleda kada imitira Paju Patka. Malo je reći da smo ostali oduševljeni, a to možete pogledati u priloženom videu.