Slovenac jedva čeka 'prebiti' Mađara: 'Volim gasiti hajpove!'

Na FNC Knockoutu 2, koji će se održati 4. listopada u mariborskoj dvorani Tabor, gledatelji će uživati u još jednom uzbudljivom okršaju u lakoj kategoriji.

FNC Knockout iz Maribora možete gledati na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Slovenac Dino Suljkanović (3-2) dobro je poznato ime publici FNC-a. Ovo će mu biti već peti nastup pod okriljem organizacije, a fanovi ga pamte s priredbi FNC 13, FNC 15 i FNC 22. Svaki put pokazao je srce i borbenost, a sada ponovno ulazi u kavez s jasnim ciljem, približiti se najvećim borbama koje FNC nudi.

Njegov protivnik bit će neporaženi mađarski talent Akos Denes (4-0). Hrvatska publika ga se sjeća još iz dana kada je nastupao u FNC Armagedonu u amaterskoj konkurenciji. Od tada je napravio značajan iskorak – u profesionalnoj karijeri upisao je četiri pobjede u jednako toliko nastupa i još uvijek ne zna za poraz.

Zadnji put smo vas gledali u Ljubljani, ovaj put Maribor...

Tako je, borio sam se na FNC 22 u Ljubljani u ožujku. Prošao sam bez nekih ozljeda, bez ičega. Cijelo vrijeme sam čekao, bio sam spreman cijelo vrijeme. Mislim da je ovo bila i preduga pauza. Borba u mom gradu, u Mariboru, morao sam to prihvatiti.

Kakav je osjećaj pripremati se za meč pred domaćom publikom?

Prvi puta su tu, tu sam se već borio i mogu reći da je jako lijepo boriti se pred svojom publikom. Svi navijaju za tebe i podrška je maksimalna. Lakše se pripremati su i skidati kile. Drugačiji osjećaj.

Zašto baš Maribor?

Otac je preselio tu prije dvadesetak godina, radio je tu. Poslije smo svi došli za njim iz Gradačca. Sada sam tu 12 godina, išao sam tu i u školu i mogu reći da sam odrastao u Sloveniji.

Kako komentirate protivnika koji ima jako dobar score?

Nije loš. Naviknuo sam se već boriti s mladim potencijalima. Svi moji dosadašnji protivnici su imali dobre omjere pobjeda i poraza. Volim gasiti hajpove i ne plaši me to. Jedva čekam tu borbu. Idem na tri runde da ga prebijem u svakoj i uvjerljivo pobijedim.

Foto: Fnc

Primjećujete li uopće publiku dok si u ringu?

Da, mislim da će mi publika biti veliki vjetar u leđa. Tri od četiri profesionalne borbe sam radio u Sloveniji, poznat mi je osjećaj domaćeg terena i stvarno mi to pomaže.

Hoće li vas ova potencijalna pobjeda lansirati u vrh FNC-a?

Prvak u mojoj kategoriji je i moj timski kolega, Croata, tako da ne želim uopće razmišljati o pojasu, nema smisla. U nekoj budućnosti, vidjet ćemo. Svi mi ciljamo da budemo najbolji u tome.

Komentar na FNC 24?

Vrhunski event, od produkcije do svega ostalog. Jako mi je drago što su kolege iz ATT-a stvarno ostvarile vrhunske rezultate. Nerealno su dobri bili i pokazali su se u najbolje svjetlu.

Borba za pojas u FNC-u ili odlazak u KSW i tamo napadati tron?

Ovo drugo, Croata je prvak, a treniramo zajedno. Da nije Croata prvak napadao bih titulu.

Spomenuli ste Croatu, kako komentirate da je i u boksu pobijedio Vasu?

Svako tko je trenirao s njima zna kakav ima mindset i kakav je borac, uopće me ne čudi što pobjeđuje toliko i što je uspješan u svemu što dotakne.

POGLEDAJTE VIDEO: Fran Luka Đurić u Podcastu Net.hr-a