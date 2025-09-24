Andrej Kedveš uoči debija u FNC-u za Net.hr: 'Ukrajinac će dobiti vatromet, a Plazibat je najbolji naš borac'

Andrej “AK47” Kedveš spreman je ponovno zapucati! U kavez, po prvi puta, ulazi s impresivnim omjerom od 20 pobjeda i 4 poraza, a publika ga još pamti po eksplozivnom nastupu na Gloryju u Zagrebu. Sada dolazi u Maribor nastaviti ono što najbolje radi, nokautirati protivnike.

S druge strane stajat će mu iznimno težak izazov, Ukrajinac Serhii Adamchuk, bivši Gloryjev prvak u perolakoj kategoriji i borac slavnog Mike’s Gyma. Adamchuk iza sebe ima čak 57 profesionalnih borbi (41-16) i donosi veliko iskustvo na FNC-ovu scenu.

FNC Knockout iz Maribora možete gledati na platformi VOYO, gdje god se nalazili!

Kako je došlo do tvog 'transfera' u FNC?

"Došlo je do borbe spletom okolnosti. Razgovarao sam sa svojim timom i došlo je do komunikacije s čelnicima FNC. Vrlo lako smo sklopili taj ugovor. Naravno da mi je vrlo drago biti članom FNC organizacije koja već duži period pokazuje da se radi o jednoj od najboljim europskim MMA organizacija."

Bilo je i prije želja fanova da te vide u FNC-u, kako to da se to baš sada dogodilo?

"FNC Knockout... radilo se o najboljem terminu za mene i FNC, kada je najbolje za mene da se borim i za njih da me stave na card. Ovaj termin mi se pokazao kao jedan od najboljih u vremenskom rasporedu za budućnost. Tako da evo, gledat ćete me u debiju u Mariboru."

Hoćemo li te sada gledati samo u FNC-u?

"S obzirom na to da nije ekskluzivni ugovor, otvorene su mi opcije da radim i druge organizacije, poput primjerice Gloryja. Planiram paralelno svoju karijeru graditi i kroz druge organizacije diljem Europe i svijeta. Gdje ću najviše nastupati ovisi o rasporedu, željama i mogućnostima mojim, i onome što mi organizacije mogu ponuditi."

Razmišljaš li o tome da prijeđeš u MMA?

"Zasad gledam da će uvijek biti kickboxing, ali nikad ne reci nikad. U budućnosti sam otvoren za svakakav oblik borbe, tako da vidjet ćemo, vrijeme će pokazati."

Kakav je protivnik Serhii Adamchuk?

"On je iskusan i vrhunski borac koji je svoje ime gradio kroz prestižnu kickboxing organizaciju Glory, ima tamo 20-ak mečeva, bio je i njihov prvak, branio je titulu, osvajao turnire četvorice u Gloryju. S obzirom na to da se radi o najvećoj borilačkoj sceni u kickboxingu, radi se o odličnom protivniku. Iskustvo je sigurno na njegovoj strani, ali vjerujem da će biti atraktivno i ravnopravno. Vidim neke svoje prednosti koje planiram iskoristiti."

Kako gledaš na Mike's Gym?

"To je legendarna dvorana koja je godinama u nazad izbacivala neke od najznačajnijih boraca u kickboxing svijetu tako da ne može se reći da njihove prepoznatljive metode treninga ne djeluju, očito djeluju. Imaju veliki broj boraca i tako kroz kvalitetan radi i dobre sparing partnere, zajedno jako napreduju. Mislim da je to najbolje mjerilo."

Mišljenje o Antoniju Plazibatu?

"On je za mene najbolji hrvatski borac, definitivno. S obzirom na ozljede on je sada na nekoj dužoj pauzi. Svi se nadamo njegovom povratku i povratku na pobjedničke staze. Mislim da nije pokazao ono najbolje, najbolje tek slijedi. Mislim da će uskoro opet dobiti šansu napadati titulu i osvojiti ju."

Ima li želje za napad na titulu u Gloryju?

"Potpisao sam ugovor s Gloryjem u lakoj kategoriji, do 70 kilograma pa je napad na titulu u toj kategoriji nemoguć, a razlog je gašenje te kategorije. Tamo nemam budućnost. Eventualno, ako iskažem želju za spuštanje u kategoriju niže što nije isključena opcija, ali vidjet ćemo kakva budućnost dolazi."

Hoćemo li u Mariboru gledati spektakularnu završnicu Andreja Kedveša?

"Pripreme sam radio kao i inače. Većinu vremena sam provodio u Spartan Gymu kod Aleksandra Pupca i u matičnom Gym, kickboxingu klub blic iz Đakova. Dolazio sam na sparinge i u ATT, hvala svima koji su mi izlazili u susret i pomagali... Mislim da sam spreman. Ne volim davat nekakve prognoze, ali znam da ću pružiti atraktivnu borbu, prije svega, s puno akcije. Nadam se pobjedi!"

