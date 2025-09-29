Kakav šok: Hrvatski borac morao otkazati nastup u Mariboru samo osam dana prije eventa

Luka Ceranja morao je otkazati nastup na FNC Knockoutu 2 u Mariboru 4. listopada. 24-godišnji Zadranin trebao je ući u kavez s Gajem Muršecom, ali je zbog ozljede koljena morao otkazati borbu samo osam dana prije njenog održavanja. Ceranja je svoju svoje odustajanje obznanio putem Instagrama:

"Nažalost, borba u subotu je otkazana zbog ozljede koljena koja se dogodila ovaj (prošli) petak. Žao mi je zbog svih koji su kupili karte da me podrže. Trenutno ne mogu opisati svoje razočaranje nakon toliko uloženog vremena i truda. Takav je Božji plan i vjerujem da je sve onako kako treba biti. Idemo dalje!" - napisao je.

Sve o FNC-u čitajte na portalu Net.hr.

Njih su se dvojica trebali boriti u lakoj kategoriji, a Ceranji je ovaj meč bio prijeko potreban nakon što je u veljači poražen u svom Zadru od Luke Milidragovića. U dosadašnje tri borbe ima učinak od jedne pobjede i dva poraza. Muršec je odradio samo jednu borbu i u njoj svladao Abdula Sameda Hakića na premijernom FNC Knockoutu u Medulinu nakon 53 sekunde zbog protivnikove ozljede ramena.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Zasad nije poznato hoće li Muršec dobiti drugog protivnika ili će se borba odbaciti.

POGLEDAJTE VIDEO: Dostojanstven oproštaj od velikog Nikole Pilića