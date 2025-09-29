Spremni su jedni drugima otkinuti glavu

Najjača regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), nastavlja svoju ekspanziju i postavlja nove standarde na borilačkoj sceni. Nakon iznimno uspješnog prvog "Knockout" izdanja održanog u Medulinu, FNC seli svoj oktogon u Sloveniju. Maribor će u subotu, 4. listopada 2025. godine, postati epicentar regionalnog MMA sporta, a večer će predvoditi dugo iščekivani okršaj u poluteškoj kategoriji između domaće zvijezde Jakoba Nedoha i opasnog Argentinca Lucasa Alsine.

FNC Knockout 2 održat će se u subotu, 4. listopada 2025. godine, u Mariboru (Slovenija) s početkom u 19:00 sati. Prijenos UŽIVO uživo je na platformi Voyo.

Spektakl u Mariboru: Regionalna ekspanzija FNC-a

Ovim događajem FNC potvrđuje svoj status apsolutnog lidera na regionalnoj sceni. Drugi po redu "Knockout" event označava ključan korak u širenju utjecaja izvan granica Hrvatske, dovodeći vrhunski MMA spektakl u susjednu Sloveniju. Publika u Mariboru imat će priliku uživati u večeri ispunjenoj s deset vrhunskih MMA mečeva, a kao posebna poslastica za sve fanove borilačkih sportova najavljen je i povratak ultimate kickboxinga. Ovaj potez garantira raznolikost i dodatno uzbuđenje. Važnost samog eventa potvrđuje i visoka ocjena na specijaliziranim borilačkim portalima poput Tapology, gdje se pri ocjenjivanju u obzir uzimaju divizijska važnost, kvaliteta boraca i kompetitivnost uparenih mečeva.

Glavna borba večeri: Nedoh protiv Alsine

Sva svjetla reflektora bit će uperena u glavni meč večeri i okršaj u poluteškoj kategoriji. Domaći borac i miljenik publike, Jakob "The Gorilla" Nedoh (8-4-0), tražit će veliku pobjedu pred svojim navijačima protiv iskusnog argentinskog borca Lucasa Alsine (13-6-0). Nedoh je poznat po svojoj nevjerojatnoj snazi i agresivnom stilu borbe koji publiku diže na noge, no Alsina u kavez donosi bogato međunarodno iskustvo i reputaciju iznimno čvrstog i neugodnog protivnika.

Ovaj sraz stilova obećava beskompromisnu borbu do posljednjeg atoma snage i predstavlja pravi test za oba borca na njihovom putu prema samom vrhu divizije.

Vrhunski Fight Card: Od teškaša do debitanata

Ostatak programa nimalo ne zaostaje za glavnom borbom. U sunaslovnoj borbi večeri, u teškoj kategoriji, vidjet ćemo sraz između Slovenca Tadeja Dajčmana (5-4-0) i američkog veterana s iskustvom najvećih svjetskih pozornica, Jeremyja "Grizzly" Kimballa (20-11-0). Bivši FNC-ov prvak Daniel Bažant (8-7-0) borit će se u catchweight kategoriji do 68 kg protiv opasnog Gruzijca Ilije Qarukhnishvilija (9-2-0). Uz njih, nastupit će i dokazana imena poput Simeona Karslidisa, Roka "Warwolfa" Krušiča i Dina Suljkanovića, čineći ovaj popis borbi jednim od najjačih u regiji. Uvodne borbe također donose pregršt talenta, uključujući i meč profesionalnih debitanata između Yevhena Honcharka i Orija "The Butchera" Sarusija.

POGLEDAJTE VIDEO: Jedinstveni pogled na FNC 24 spektakl! Što se sve događalo u Areni Zagreb?