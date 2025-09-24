OVERHAND PRESUDIO /

Velika šteta! Hrvatski borac nokautiran u borbi koja bi mu donijela ugovor u UFC-u

Foto: Profimedia

Bila je to velika čast za FNC-ova prvaka u srednjoj kategoriji, ali je nažalost poražen nakon 66 sekundi

24.9.2025.
8:31
Sportski.net
Profimedia
Đani Barbir nažalost je izgubio od litavskog borca Mantasa Kondratavičiusa u Dana White's Contender Seriesu. Barbir je dobio priliku boriti se u platformi koja je svojevrsna audicija za UFC

Bila je to velika čast za FNC-ova prvaka u srednjoj kategoriji, ali je nažalost poražen nakon 66 sekundi. Borba je počela otvorenom razmjenom, neko vrijeme borili su se u parteru gdje je u dominantnoj poziciji bio Barbir. U borbi u stojci, Kondratavičius je pogodio sjajan overhand i nokautirao hrvatskog borca.

Sve o hratskim MMA borcima čitajte na portalu Net.hr

Barbir je postao prvi Hrvat koji je nastupio na DWCS-u, a najbolje godine za MMA borca tek su pred njim i vjerujemo da ovo nije bila Barbirova posljednja šansa za nastup u elitnoj MMA promociji.

POGLEDAJTE VIDEO: Fran Luka Đurić u Podcastu Net.hr-a

đani BarbirUfcFnc
