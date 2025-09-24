Velika šteta! Hrvatski borac nokautiran u borbi koja bi mu donijela ugovor u UFC-u

Đani Barbir nažalost je izgubio od litavskog borca Mantasa Kondratavičiusa u Dana White's Contender Seriesu. Barbir je dobio priliku boriti se u platformi koja je svojevrsna audicija za UFC.

Bila je to velika čast za FNC-ova prvaka u srednjoj kategoriji, ali je nažalost poražen nakon 66 sekundi. Borba je počela otvorenom razmjenom, neko vrijeme borili su se u parteru gdje je u dominantnoj poziciji bio Barbir. U borbi u stojci, Kondratavičius je pogodio sjajan overhand i nokautirao hrvatskog borca.

Barbir je postao prvi Hrvat koji je nastupio na DWCS-u, a najbolje godine za MMA borca tek su pred njim i vjerujemo da ovo nije bila Barbirova posljednja šansa za nastup u elitnoj MMA promociji.

