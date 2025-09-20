Đani Barbir u borbi večeri na Dana White's Contender Seriesu: Čeka ga opasni Litavac

Jedan od najvećih hrvatskih MMA talenata i prvak FNC-ove srednje kategorije Đani Barbir sljedećeg će vikenda debitirati na platformi Dana White's Contender Series. Poznato je još od svibnja da će se jedan od ponajboljih hrvatskih boraca u rujnu boriti na ovoj priredbi, a sada je potvrđeno i kako će njegov meč biti glavna borba večeri.

Njegov protivnik bit će Litavac Mantas Kondratavičius, opasan udarač s profesionalnim omjerom od sedam pobjeda i jednog poraza. Dosad je nastupao u litavskoj KOK organizaciji i francuskom Aresu odakle i dolazi njegov jedini poraz u karijeri, pobijedio ga je prvak srednje kategorije Virgil Augen. Do pet pobjeda stigao je nokautom, a dvaput je prisilio protivnika na pobjedu.

Barbir je slavio u sedam svojih profesionalnih mečeva, a jedan je računat kao 'no-contest'. Sama pobjeda u ovoj borbi možda ne bi bila ni dovoljna da izbori ugovor s UFC-om. Cilj je zapravo impresionirati šefa organizacije Danu Whitea tako da će borci morati prezentirati i atraktivan stil borbe kako bi dobili toliko željeni ugovor.

Foto: Josip Mikacic/pixsell

Barbir je uvijek isticao kako mu je cilj sam vrh UFC-a, no kako ne želi preskakati stepenice te se želi nastaviti razvijati kroz FNC.

