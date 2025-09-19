Borilački svijet svjedočio borcima koji su jedni drugima htjeli doslovno otkinuti glavu

BRAVE 98 - Rezultati

Glavna borba večeri: Omar Solomanov def. Rauan Bekbolat — jednoglasna odluka, 5R (interim perolaka titula)

Sunaslovna borba: Nicholas Hwende def. Xie Bin — jednoglasna odluka, 3R

Owais Yaqoob def. Ian Paul Lora — TKO (udarci), R1 3:06

Ji Niushiyue def. Luthando Biko — jednoglasna odluka, 3R

Haitao Ti def. Kantharaj Agasa — TKO (udarci), R1

Kalinu Kadelibieke def. Turbayar Khurelbaatar — TKO (udarci), R3

Zeqiuduoji def. Mojtaba Nasiri — jednoglasna odluka, 3R

Ahmed Tarek def. Yikun Zhao — jednoglasna odluka, 3R

Otkazano: Khamzat Maaev vs. Farhad Ahmadov (zdravstveni razlozi)

Kakva je to bila MMA ludnica! U kineskom Zhengzhouu održan je BRAVE CF 98, event koji je u petak poslijepodne po hrvatskom vremenu donio puno uzbuđenja, prekida i domaćih junaka, ali i veliko slavlje za Omara Solomanova koji je u revanšu protiv Rauana Bekbolata osvojio privremeni pojas perolake kategorije. Publika u Henan TV Studio 8 stvorila je pravu borilačku atmosferu, a prijenos se mogao pratiti i na VOYO platformi.

BRAVE CF 98 donio je sve što publika od jednog velikog MMA eventa očekuje – atraktivne prekide, napete odluke i novu titulu. Solomanov je postao centralna figura večeri, dok je kineska publika imala priliku navijati za svoje borce i uživati u rijetkom, ali sve važnijem globalnom MMA spektaklu u svojoj zemlji.

Solomanov dominirao u revanšu

U glavnom meču večeri Omar Solomanov je pet rundi diktirao tempo i jednoglasnom odlukom sudaca porazio Rauana Bekbolata, čime je došao do interim pojasa perolake kategorije. Bekbolat je pokušavao rušiti i raditi iz klinča, ali Solomanov je kontrolirao distancu, zadržao hladnu glavu i zasluženo slavio. Sljedeći logičan korak je meč za ujedinjenje pojasa s aktualnim prvakom.

Hwende zaustavio domaćeg favorita

Veliku pažnju izazvao je povratak kineskog borca Xie Bina, no publika je ovaj put morala progutati poraz. Nicholas Hwende je preciznim udarcima i čvrstom obranom protiv rušenja upisao jednoglasnu pobjedu i tako zasjenio domaću zvijezdu. Iako je Xie imao trenutke u klinču, nije uspio napraviti dovoljno da uvjeri suce.

Prekidi i uzbuđenja u glavnom dijelu

Owais Yaqoob priredio je najbrži završetak večeri – tehničkim nokautom porazio je Ian Paula Loru već u prvoj rundi (3:06).

Haitao Ti oduševio je publiku kada je nakon ranog scramblea uzeo leđa Kantharaju Agasi i završio ga ground and poundom u prvoj rundi.

Kalinu Kadelibieke nametnuo je tempo i nakon iscrpljujuće dvije runde, u trećoj završio Turbayara Khurelbaatara udarcima iz gornje pozicije.

Ji Niushiyue nadjačao je Luthanda Bika jednoglasnom odlukom u taktički zahtjevnom meču.

Lokalne pobjede i internacionalni okršaji

Publika je posebno bodrila domaće borce, a uz Ti Haitaoa i Kalinua Kadelibiekea, istaknuo se i Zeqiuduoji koji je odlukom sudaca pobijedio Mojtabu Nasirija. S druge strane, Ahmed Tarek je neutralizirao udarce nogama i kombinacije Yikuna Zhaoa, došavši do zaslužene odluke.